بثلاثية مقابل هدفين السيتي يواصل الانتصارات وينتصر على نيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، نجح مانشستر سيتي في الانتصار على فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، وكان الستي قد حقق انتصار كبير على نادي هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-0 في المباراة السابقة ببطولة الكأس.

فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع في جدول الدوري حتى الآن، وكان قد فاز على فريق سندرلاند 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتي، وخاض المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا، مباراة الجولة 21 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - وروبن دياز - وناثان أكي- وجفارديول.

خط الوسط: رودريجو - وكوفاسيتش- وبرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - وجوليان ألفاريز - ودوكو

وشهدت المباراة استمرار غياب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بالإضافة إلى جون ستونز بسبب الإصابة.

مانشستر سيتي، ويتمتع مانشستر سيتي بأفضلية على نيوكاسل يونايتد، حيث فاز بـ 76 مباراة من أصل 190 مباراة لعبت بين الفريقين، مقابل 73 انتصارًا لنيوكاسل يونايتد.