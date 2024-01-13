كيفية الوقاية من ارتفاع الكولسترول؟.. وعوامل الخطر

إليكم ضمن النقاط التالية كيفية الوقاية أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،ى وعوامل الخطر لتفادي المخاطر التي تلحق بك ومنع لارتفاع نسبة الكوليسترول يرجى اتباع طرق الوقاية اللازمة.

كيفية الوقاية من ارتفاع الكولسترول

يجب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات

جرب اعتماد نظام غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون للتحكم في مستويات الكوليسترول.

الحد من الدهون المشبعة والمتحولة، الموجودة في الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، أمرًا ضروريًا لمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول.

اتباع نشاط بدني منتظم إلى رفع نسبة الكوليسترول الحميد (الكوليسترول "الجيد") وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا.

الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة نحو تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

الحصول على وزن صحي

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة يساهم في الحد من التعرض للمخاطر.

ما الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول؟

تساهم عدة عوامل في ارتفاع نسبة الكوليسترول، بما في ذلك:-

الوراثة

العمر

النظام الغذائي

نمط الحياة

ومن المؤكد أنه قد يؤدي علم الوراثة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، في حين يميل العمر إلى زيادة المخاطر فيما ترتفع مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع تقدم العمر، كما أن هناك عوامل خطر منها ما يلي:-