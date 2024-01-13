مدافع الزمالك يقترب من سموحة وآخر تطورات ملف المدرب الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تلقى حاتم سكر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا من سموحة السكندري للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.  

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وأكد مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن سموحة عرض استعارة حاتم سكر لمدة 6 أشهور بداية من الانتقالات الجارية.  

وأوضح المصدر أن الزمالك يميل إلى الموافقة على رحيل اللاعب من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.  

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيحسم مصير اللاعب بشكل رسمي عقب حل أزمة القيد، حيث من المنتظر أن يتم اسدال الستار عليها خلال الأيام القليلة القادمة. 

100ألف دولار سقف التعاقد مع المدرب الجديد  

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يحسم حتى الآن هوية المدير الفني الجديد للأبيض.  

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحسم ملف المدرب الجديد عقب حل أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الجارية.  

وأشار المصدر إلى أن الساعات الماضية شهدت رفض الأعضاء اقتراح الاستعانة بأسماء قديمة لتولي تدريب الفريق بعدما تردد اسم الثنائي نيلو فينجادا وباتريس كارتيرون.  

وقال المصدر أن التيار الأقوى داخل مجلس الإدارة يتجه إلى التعاقد مع مدرب جديد لم يسبق له تولي تدريب الزمالك، مشيرا إلى أن المجلس حدد 100 ألف دولار كحد أقصى للجهاز الفني الأجنبي الجديد الذي سيضم المدير الفني ومدرب حراس ومدرب أحمال.  

 الزمالك يستعيد خدمات مدافعه من الجونة  

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، ان مجلس الإدارة يرغب في قطع إعارة أحمد محمود الظهير الأيمن للأبيض والمعار للجونة لنهاية الموسم الجاري.  

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني أوصى باستعادة خدمات اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وخاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع الفريق الساحلي بداية من الموسم الجاري.  

وأوضح المصدر أن الزمالك ينتظر فتح باب القيد من أجل التحدث مع مسؤولي الجونة للموافقة على قطع إعارة اللاعب ولا سيما وأن الفريق يتطلع لتدعيم مركز الظهير الأيمن في ظل الاعتماد على حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع.

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