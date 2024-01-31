وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر للملاحات بالإسكندرية



في إطار السياسة العامة، وخطة تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرص البديلة والصناعات التحويلية التي يتم إقامتها على المواد الخام خاصة الملح ومشتقاته المختلفة والمعادن ومكعبات أعلاف الماشية ومحلول المر ذات القيمة الاقتصادية العالية وغيرها من المنتجات الملحية التي تدخل في صناعة البتروكيماويات والصودا آش، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية في ملاحات ومعامل شركة النصر للملاحات - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية - بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحفيز العاملين ومتابعة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، وذلك انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي خاصة في السلع الاستراتيجية وخفض الواردات وزيادة الصادرات.

في مستهل الزيارة، استمع الدكتور عصمت إلى عرض توضيحي حول الشركة ومكوناتها ومجال عملها ومراحل الإنتاج وأبرز منتجاتها، بالإضافة إلى نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت طفرة خلال العام المالي الأخير.

استعرض الدكتور عصمت، خطة العمل وتطوير الإنتاج داخل الشركة في مواقع شمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذي ومسؤولي التشغيل بالشركة حول عمليات الإنتاج بمختلف المراحل ومؤشرات الأداء وحجم المبيعات والتصدير وموقف برامج الصيانة، كما ناقش خطة تطوير الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيدا بتحويل الخسائر إلى أرباح تصل 18 مليون جنيه من بينها صادرات بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه لعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وكذلك كميات الاستخراج من الملح الخام والطاقات الإنتاجية التي تعمل بها ملاحات الشركة الأربع في مختلف مواقعها بالإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء، وحجم المبيعات المحلية والخارجية وأعمال الصيانة الجارية للوحدات الإنتاجية لاستدامة العمل والوصول بالطاقات الإنتاجية إلى الحد الأقصى، وموقف إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بمدينة العريش بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، واستكمال مشروع الآبار الجوفية وإعادة تأهيل الورش ووحدات التكرير والغسيل.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية منتجات الشركة المتنوعة من الملح ومشتقاته المختلفة لتلبية احتياجات الصناعة بوجه عام وصناعة المواد الغذائية خاصة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الشركة خطط إنتاج حديثة ومستودعات ذات مواقع متنوعة، بالإضافة إلى شبكة شاملة من وكلاء الأعمال لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات الملح عالية الجودة والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق العائد الاقتصادي، والسعي نحو الشراكة مع القطاع الخاص في ظل العروض ودراسات الجدوى التى تؤكد إمكانية مضاعفة عوائد الشركة، موضحا أهمية الحفاظ على العمل بالمعايير الخاصة بسلامة الغذاء ونظم الإدارة البيئية لإنتاج جميع أنواع الملح، وإجراء فحوصات متعددة بشكل منهجي لمطابقة جميع المواصفات ذات الصلة وتوقعات العملاء.

جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج، وتعتمد - بعد اندماج شركة المكس للملاحات بها لتحقيق التكامل في الأنشطة - على 4 ملاحات شمسية تتمثل في ملاحة برج العرب، وملاحة سبيكة بشمال سيناء، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.