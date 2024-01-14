جامعة الشرقية بسلطنة عُمان تحصل على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط

حصلت جامعة الشرقية إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان، على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط وضمان جودة التعليم، وتسلم شهادة الاعتماد، عبد الله بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس الأمناء وبحضور كل من عبد الله بن سليمان الحارثي رئيس مجلس الإدارة، والبروفيسور فؤاد شديد - رئيس الجامعة، وذلك بمبنى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

جاء حصول جامعة الشرقية على الاعتماد غير المشروط بعد أن حققت المعايير والمقاييس المطلوبة من قبل الهيئة، وقام بتسليم الشهادة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وبحضور الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة.

الجدير بالذكر أن جامعة الشرقية والتي تقع في ولاية إبراء، قد تأسست في مايو 2009م وفق القرار الوزاري رقم 78/ 2009م الصادر من وزارة التعليم العالي، حيث بدأت نشاطها الأكاديمي في موسم الخريف الدراسي لعام 2010م. وتضم الجامعة عددًا من الكليات منها: كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية إدارة الأعمال وكلية العلوم التطبيقية والصحية وكلية الهندسة وكلية الحقوق.