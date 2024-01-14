مدير "تعيلم بني سويف" يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات سنوات النقل

اطمأن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على انتظام امتحانات النقل لسنوات النقل بجميع المراحل المختلفة.

وانطلقت اليوم امتحانات الصف الثاني الثانوي العام وتستمر حتى 24 يناير الجاري حيث أدى ما يزيد عن 16ألف و 312طالبا وطالبة نظامي وخدمات الامتحان في مادة اللغة العربية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة.

وقال عبدالتواب، أنه يتم متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها.

وأكد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات

منوها إلى ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان

وكذلك حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.



وتابع مواصلة طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أداء الامتحانات حيث أدى ما يزيد عن 165ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي

الامتحان في مادتي العلوم وlct للصف الرابع والرياضيات والمهارات المهنية للصف الخامس فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي والبالغ عددهم 146 ألف طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الهندسة للصف الأول واللغة الاجنبية للصف الثاني

كما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه صناعي، تجاري، زراعي )خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تواصله مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات والموجه المقيم من خلال الرابط الاليكتروني المتصل بغرفة العمليات عبر تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد