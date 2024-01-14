كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم فى كأس الأمم الأفريقية

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم فى كأس الأمم الأفريقية،تبحث الجماهير عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق المحدد لها السابعة مساء اليوم، على ملعب «فيليكس بواني»، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ربما يكون روي فيتوريا قد دعا إلى الحذر قبل كأس الأمم الأفريقية 2023، لكن الفراعنة مدفوعون بالهزائم التي منيوا بها في المباريات الحاسمة في بطولتي 2017 و2021.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

في مواجهة مثيرة تعد الانطلاقة لمنتخب مصر في رحلته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، يتقابل اليوم الأحد المنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الموزمبيقي. تُقام هذه المباراة المهمة ضمن فعاليات الجولة الأولى من المنافسات القوية للبطولة التي تُقام في كوت ديفوار.

يتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستُقام في ملعب "فليكس هوفويه بويني"، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالتحديات والتنافس بين الطرفين. يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق بداية ناجحة في المسابقة القارية، حيث يطمح في الوصول إلى المراكز العليا وتحقيق التتويج.

تعتبر هذه المباراة فرصة لمنتخب موزمبيق لإظهار قوته والتألق أمام منافس قوي مثل مصر. يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا، حيث يسعى كل منتخب للظهور بأداء يليق بطموحاته وتطلعات جماهيره.

يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتسائلون عن مجريات اللقاء وأداء منتخبي مصر وموزمبيق. تُعتبر كأس الأمم الإفريقية 2024 من أهم الأحداث الرياضية على الساحة القارية، وهذا اللقاء الافتتاحي يضيف إلى جاذبيتها وشرارة المنافسة بين المنتخبين.

من المتوقع أن يشهد اللقاء استعراضًا لمهارات اللاعبين وتكتيكات المدربين، وقد يكون للمباراة تأثير كبير على مجريات البطولة. سيكون لدى الجماهير الرياضية فرصة مشاهدة هذا اللقاء المثير من خلال بث مباشر، حيث ستتابع عشاق الكرة الحدث الرياضي عبر الشاشات.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب "فليكس هوفويه بويني"، حيث تتكاتف الفرق في رغبتها لتحقيق الفوز الأول في البطولة وتسجيل بداية قوية في مشوارها.

محمد صلاح، تعويذة الفريق، شارك في الخسارتين أمام الكاميرون والسنغال، حيث فشل في تنفيذ ركلة جزاء في ركلات الترجيح المحبطة لأسود التيرانجا حيث لم تنجح سعي مصر للحصول على لقب أفريقي آخر.

صرح نجم ليفربول، الذي كان من الممكن أن يكون خامس منفذ لركلات الترجيح للفراعنة ضد الأسود، بأهمية الفوز في ساحل العاج، ويجب أن يلعب المهاجم دورًا محوريًا في أداء الفائزين سبع مرات في المسابقة.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

كان رجال فيتوريا أحد أفضل الفرق في التصفيات، حيث خسروا مرة واحدة فقط من مبارياتهم الست - 2-0 أمام إثيوبيا - واستقبلوا ثلاث مرات فقط حيث حافظ الفريق الشمال أفريقي على نظافة شباكه أربع مرات.

خسرت مصر مباراة واحدة فقط طوال عام 2023 – خسارة ودية 3-1 أمام تونس – وبدأوا عام 2024 بشكل إيجابي بفوزهم 2-0 على تنزانيا في 7 يناير في مباراة تحضيرية للنهائيات.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

التكرار ضد فريق يحتل المركز 78 تحته في تصنيف FIFA سيكون بالضبط ما أمر به الطبيب للفراعنة.

أما بالنسبة لمنافسيهم، فإن موزمبيق لا تتمتع بالخبرة على هذا المستوى رغم مشاركتها في أربع نسخ لكأس الأمم الأفريقية أعوام 1986، 1996، 1998 و2010.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

احتل فريق المامبا المركز الثاني في التصفيات بفارق أربع نقاط عن السنغال حاملة اللقب، ليبلغوا كأس الأمم لأول مرة منذ نهائيات أنجولا قبل 14 عامًا.

يستحق تشيكينيو كوندي الإشادة لأنه كان العقل المدبر لرحلتهم إلى هذه المرحلة، بعد فشل موزمبيق في التأهل لست بطولات متتالية.

يبقى أن نرى ما إذا كانوا سيتأهلون من مجموعة تضم غانا والرأس الأخضر، لكن تاريخهم في عدم الفوز بأي مباراة في كأس الأمم الأفريقية يخفف من التفاؤل قبل ركل الكرة.

خسر أوس مامباس 10 من أصل 12 مباراة لعبها في النسخ السابقة، وهي إحصائية تؤكد المهمة التي تواجه تشيكينيو.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "beIN SPORTS MAX 2"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الأحد 14 يناير 2024 موعد المباراة 19:00 مصر، 20:00 السعودية الملعب فيليكس هوفويت بوانيي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت beIN SPORTS MAX 2 المعلق علي محمد علي

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي المخضرم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، مباراة موزمبيق، بتشكيل مدجج بنجوم «الفراعنة»، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وذلك من أجل الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للمنتخب.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد موزمبيق على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - محمد النني. خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

وتنقل 10 قنوات مفتوحة مجانية مواجهة مصر وموزمبيق، يمكن لمشجعي المنتخب الوطني مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551

2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595

4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969

5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418

7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207

8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103

9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129

10- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430

محمد صلاح

القنوات المجانية لبث مباشر لمباريات كأس الأمم الإفريقية