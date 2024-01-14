بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بـدون تقطيع في كأس الأمم الأفريقية

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية،يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان.

يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

في ليلة مُنتظرة من قبل عشاق كرة القدم الإفريقية، يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب موزمبيق في مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024. تأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الأولى من المنافسات وتعد بداية رحلة الفراعنة في سعيهم لتحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائنهم منذ عام 2010.

تقام المباراة على أرضية ملعب "فليكس هوفويه بويني"، حيث يترقب الملايين من المشجعين حول العالم هذا اللقاء المثير الذي يجمع بين الفراعنة والموزمبيقيين. ستكون هذه المباراة فرصة للفراعنة لتحقيق بداية قوية في المسابقة ووضع بصمتهم في مشوارهم نحو التتويج.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).

كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطنى، فإن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك فى مباراة واحدة، فى بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة فى نسختين مختلفتين خلال بطولتى 1963 و1970.

كما يعتبر الحضرى هو أكبر لاعب يشارك فى مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2017 أمام الكاميرون، ويعتبر أحمد حسن ومعه الكاميرونى سونج هما الأكثر مشاركة فى نهائيات المسابقة، بـ8 مسابقات لكل منهما.



بينما كان "الجنرال" محمود الجوهرى أول من يفوز باللقب الأفريقى لاعبا ومدربا، إذ قاد منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959، ثم كمدير فنى عام 1998، ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيرى ستيفن كيشى، الذى قاد النسور للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فنى عام 2013.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ويمتلك حسام حسن رقما خاصا، فهو أكبر لاعب يسجل هدفا فى تاريخ المسابقة بعمر 39 عاما و174 يوما، فى بطولة عام 2006 فى المباراة التى انتهت بفوز مصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4 أهداف مقابل هدف، أما أسرع هدف فى تاريخ البطولة فهو مسجل باسم أيمن منصور، الذى أحرز هدفا بعد 23 ثانية فقط فى مرمى الجابون عام 1994.

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شارك صلاح في أربعة من أهداف مصر العشرة في التصفيات، فيما جاء مصطفى محمد في المركز الثاني (ثلاثة)، ومن المفترض أن يبدأ الثنائي يوم الأحد.

ومن المفترض أن يكمل تريزيجيه هجوم الفراعنة، فيما يجب على محمد النني لاعب أرسنال أن يرتكز على خط وسط الفريق.

موزمبيق ليس لديها أي مخاوف من الإصابة حاليًا، ومن المتوقع أن يستخدم المامبا خطة 4-2-3-1 أو 4-3-3 ضد الفائز باللقب سبع مرات.

كليسيو باوكي كان أفضل هدافي أوس مامباس مع جيني كاتامو برصيد هدفين في التصفيات، ويمكن أن يلعب كلاهما دورًا ضد مصر، مع احتمال أن يلعب الأول أساسيًا

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج؟

مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر يلا شوت، تعتبر القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، عبارة بحثية هامة لدى مشجعي الساحرة المستديرة داخل قارة إفريقيا، حيث يرغبون في تنزيل الترددات الخاصة بـ مشاهدة بث مباشر مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

ونوضح في هذا الإطار أن قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر مباراة مصر ومزمبيق اليوم يلا شوت كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي، قامت بتخصيص قنوات ماكس تحديدًا لإذاعة جميع اللقاءات، لذا إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الناقل لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيلة منتخب مصر المحتملة:

الشناوي؛ كمال، حجازي، عبد المنعم، فتوح؛ عاشور، النني، عطية؛ صلاح، محمد، تريزيجيه

التشكيلة المحتملة لموزمبيق:

إرنان؛ ماكاندزا، مكسر، مالمبانا، لانجا؛ غيما، شاكيل. لورينكو، دومينغيز، كليسيو؛ ملِك