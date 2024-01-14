يلا شوت الآن ( 1 - 0 ) الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق بـدون تقطيع اليوم في أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق يلا شوت

منافسة المجموعات بين Egypt vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، تعيش جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية بأسرها حماسًا وترقبًا كبيرين تجاه انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية 2023، وذلك في المباراة الافتتاحية أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات. يُتوقع أن يقدم منتخب مصر عروضًا مثيرة تحمل طموحات الفوز باللقب القاري.

شوط اول مميز لمنتخب مصر أمام موزمبيق

مصطفى محمد يُسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في المباراة التي تُجرى حالياً أمام موزمبيق في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. سجل محمد الهدف في الدقيقة الثانية من اللقاء الذي يُقام على ملعب فيليكس بوانيي في أبيدجان. المنتخب المصري يتنافس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق، غانا، وكاب فيردي. يعتبر هذا الهدف بداية قوية لمنتخب مصر في رحلته لتحقيق النجاح في البطولة القارية.

مصر تفتتح التسجيل باكرا في الشوط الأول

في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، شهدت المباراة بين منتخب مصر ونظيره الموزمبيقي لحظة مميزة، حيث نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف رائع لمنتخب مصر. الهدف الذي أحرزه مصطفى محمد جاء بطريقة رائعة ومتقنة، ما أضاف إثارة وتشويق للمباراة.

التسجيل جاء بعد أن قام مصطفى محمد بتسديد الكرة بإتقان من داخل منطقة الجزاء، حيث وجد الفرصة المناسبة ليسدد الكرة بقوة نحو المرمى. الكرة انطلقت باتجاه الزاوية اليسرى العليا للمرمى، محققة الهدف الأول لصالح منتخب مصر.

بهذا الهدف الرائع، نجح مصطفى محمد في إضفاء البهجة والفرح على جماهير منتخب مصر، وسجل بداية قوية للفريق في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

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في مساء يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة نارية في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، حيث يتواجه المنتخب المصري ونظيره الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

تعتبر هذه المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري في النسخة الجديدة من البطولة، وهو يتطلع لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره نحو تحقيق اللقب القاري. يسعى الفراعنة، الذين يمتلكون سجلاً تاريخياً حافلاً في البطولة بسبب فوزهم باللقب سبع مرات، إلى الظهور بأفضل أداء وتحقيق الفوز في مواجهة الليلة.

تجمع المواجهة بين منتخبين قد تقابلا في الماضي على هذا الساحة القارية، وكانت جميع المواجهات السابقة بين مصر وموزمبيق قد انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-0. يعتبر المنتخب المصري، الذي كان آخر تتويج له في عام 2010، من بين المرشحين القويين للفوز بالبطولة، ويسعى للعودة بلقب يسعد قلوب جماهيره.

تأتي هذه المباراة كفرصة للمشجعين لمتابعة أولى مواجهات منتخبهم في البطولة ورؤية أداء الفرق في بداية المنافسة القوية. يشهد المواجهة استعدادات الفريقين وتكتيكاتهم للظهور بشكل قوي في البطولة. يعتبر الفوز في هذه المرحلة بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الطموحات والتأهل للمراحل الأخرى من البطولة.

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في ظل تولي المدرب البرتغالي روي فيتوريا قيادة الفراعنة، خاض المنتخب الوطني سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا للبطولة، حيث حقق الفريق نتائج إيجابية، وهو ما يعكس التحسن الواضح في أداء اللاعبين وتكامل الخطط التكتيكية المعدة للبطولة.

منذ بداية عام 2023، خاض المنتخب المصري 10 مباريات، وتمكن من تحقيق 8 انتصارات، بينما اكتفى بتعادل في لقاء وحيد وخسر لقاء واحد. وتألق الفراعنة في تلك المباريات، حيث نجحوا في هز الشباك 23 مرة، بينما استقبلت شباكهم الخمسة أهداف فقط.

تألق عدد من لاعبي المنتخب المصري، وعلى رأسهم القائد محمد صلاح، الذي يعتبر هداف الفراعنة خلال العام الجاري برصيد 6 أهداف. يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف، مما يشير إلى تواجد خط الهجوم بقوة وجاهزية اللاعبين لخوض التحديات الكبيرة في البطولة.

تُنظم بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار بنظام المجموعات، حيث يتنافس 24 منتخبًا قاريًا على اللقب. ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات موزمبيق، الكاميرون، والكونغو الديمقراطية. يسعى الفراعنة لتحقيق النجاح في البطولة وتحقيق اللقب الإفريقي الثامن في تاريخهم.

تأتي المواجهة الأولى لمنتخب مصر أمام موزمبيق في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار. يشهد هذا اللقاء بدايةً قوية للفراعنة، حيث يسعون إلى تحقيق فوز يمنحهم الثقة والزخم للمرحلة القادمة من البطولة.

متى موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024؟

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت اليوم في كاس امم افريقيا، ومنتظرة بفارغ الصبر، وجماهير كرة القدم متحمسة للغاية للمشاهدة، تأتينا مواجهة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. يترقب المشجعون هذه المباراة بفارغ الصبر، ويتساءلون عن مستوى الفراعنة وقدرتهم على تحقيق النجاح في هذا الحدث الكروي المهم، ومنتخب مصر، الذي يشارك في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق، الكاميرون، والكونغو الديمقراطية، يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير 2024، في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت اليوم في كاس امم افريقيا .

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم فى كأس الأمم الأفريقية، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن موعد المباراة بين مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2024 ستكون في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024؟

هل هناك طرق من اجل مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت وما هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة مصر وموزمبيق اليوم في إطار كأس الأمم الإفريقية 2024؟ وفي ضوء إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن توفر نحو 21 شبكة تلفزيونية حول العالم لبث مباريات البطولة في ساحل العاج، هل يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه الشبكات؟"

تردد القنوات الرسمية الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا:

تردد beIN Sports MAX 1 على نايل سات تردد beIN Sports MAX 1 على سهيل سات التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم

من أجل مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت نقدم لكم ترددات 3 قنوات مجانية لأصحاب الأقمار الصناعية حيث يمكنكم متابعة المباراة مباشرة اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تردد قناة BeIN Sports MAX 1 التي تنقل المباريات رسميًا لكأس الأمم الإفريقية. يمكن لمشتركي باقات BeIN Sports في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية الاستمتاع بها. لا تفوتوا فرصة متابعة الحدث الرياضي الكبير هذا!

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا:

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة BT Sport 2 HD تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة القمر الصناعي: Astra 2A

التردد: 12515

معامل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وموزمبيق اليوم؟

وتستطيع أن تتابع مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم والتي سوف يكون متاحا للمتابعة عبر الإنترنت من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق

منتخب مصر وموزمبيق التقيا في خمس مباريات سابقة، شهدت تلك المواجهات ثلاث مباريات في بطولة أمم إفريقيا ومباراتان في تصفيات كأس العالم. ويبرز تاريخ اللقاءات تفوق مصر البارز، حيث نجح الفراعنة في تحقيق الفوز في جميع اللقاءات الخمس، دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

خلال هذه المواجهات، تألق لاعبو المنتخب المصري ونجحوا في تسجيل تسعة أهداف، مما يعكس فعالية هجومية قوية. يعكس هذا الأداء الرائع لمنتخب مصر استمرار تفوقه على منتخب موزمبيق، سواء في إطار بطولات أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم.

تحمل هذه النتائج الإيجابية أهمية كبيرة للفريق المصري، حيث يستندون إلى تاريخ ناجح في مواجهاتهم مع موزمبيق لتعزيز ثقتهم وتحفيزهم لتحقيق النجاحات في المباريات القادمة. يظهر هذا الأداء اللافت التفوق الواضح للمنتخب المصري في مواجهاته مع موزمبيق، ويعزز مكانتهم كفريق رياضي قوي وقادر على تحقيق الانتصارات في المستقبل.

أبرز أرقام منتخب مصر.. الفراعنة يسيطرون علي أمم إفريقيا

يتألق منتخب مصر كأحد الأعظم في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 بطولات. يليه منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات، ثم نيجيريا بـ 3 بطولات. الفراعنة يسعون لتحقيق النجمة الثامنة في تاريخهم، بعدما توجوا باللقب سابع مرات في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

وفي إطار تألقهم في البطولة، حصل منتخب مصر على المركز الثاني ثلاث مرات في 1962 و2017 و2021، واحتل المركز الثالث في 1963 و1970 و1974، والمركز الرابع في 1976 و1980 و1984. لا شك أن هذه الإنجازات تبرز عراقة وقوة الفراعنة على المستوى القاري.

تأكيدًا على تفردهم في تاريخ البطولة، يُعتبر منتخب مصر الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بـ 26 مشاركة. خاض الفراعنة 107 مباراة، انتصروا في 60 منها، وتعادلوا في 20، وخسروا في 27. سجل لاعبو المنتخب 168 هدفًا، بينما استقبلوا 90 هدفًا.

تصدر حسن الشاذلي قائمة هدافي المنتخب في بطولات كأس الأمم الأفريقية بـ 12 هدفًا، يليه حسام حسن بـ 11 هدفًا، ويأتي أحمد حسن في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. وفي المركز الرابع، يتشارك طاهر أبوزيد وأبو جريشة برصيد 7 أهداف لكل منهما، بينما يتقاسم محمد أبوتريكة ومحمد صلاح المركز الخامس برصيد 6 أهداف لكل منهما. هذه الإحصائيات تعكس مدى تألق وتاريخ الإرث الرياضي الكبير لمنتخب مصر في عالم كرة القدم الأفريقية.