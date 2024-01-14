بث مباشر الآن| مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بـدون تقطيع اليوم في كأمم إفريقيا..يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة إفريقية قوية بين Egypt vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع، يتطلع المصريون من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل، حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق اللقب الثامن، واستمرار التربع على عرش الأكثر تتويجًا باللقب، إذ يمتلك منتخب مصر 7 ألقاب سابقة تم تحقيقها أعوام "1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010".

وتعول آمال المصريين على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري خاصة في ظل النتائج الجيدة التي حققها منذ تولي القيادة الفني لمنتخبنا الوطني؛ لذلك يتم البحث عبر محركات جوجل الآن عن موعد مباراة مصر اليوم ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية، والقنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر ماتش مصر ضد موزمبيق.

ويقدم موقع بوابة الفجر، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذا سوف نعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة مصر ضد موزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2023، والقنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، بالإضافة إلى كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق اليوم عبر القنوات الناقلة المفتوحة مجانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوقع تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق.

رغم أن المباراة تعد تحدٍ كبيرًا، إلا أن الجماهير المصرية تثق تمامًا في قدرات منتخبها وفي الإمكانيات التي يمتلكها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا. يعكس هذا اللقاء بداية الرحلة المليئة بالتحديات والآمال للفراعنة، الذين يسعون جاهدين للتألق في هذه البطولة وتحقيق إنجاز كروي يعزز مكانتهم في عالم الساحرة المستديرة.

متي موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم، منافسه المنتخب الموزمبيقي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وتقام أحداث مباراة مصر ضد موزمبيق اليوم في أمم إفريقيا 2023 على أرضية ملعب "فليكس هوفويه بويني".

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت اليوم

وتحدد موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويطمح منتخب مصر أن تكون ضربة البداية الليلة قوية بالفوز على منتخب موزمبيق، من أجل حصد أول 3 نقاط غالية دون النظر إلى باقي نتائج مجموعة مصر، حيث تقام المواجهة الثانية فيها بين منتخبي غانا والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

تأتي مجموعة قنوات BeIN Sports، باعتبارها القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك نتيجة حصولها على حق نقل بث مباشر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024، لمختلف الجماهير المشتركين لديها من بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ وبالتالي فإن مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم ستكون عبر تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1 الموضح في هذا الجدول.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر وموزمبيق مجانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وحول مشاهدة مباراة مصر ضد موزمبيق بث مباشر اليوم عبر القنوات الناقلة المفتوحة مجانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فإن قناة الجزائرية الأرضية قد حصلت على حق إذاعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 للجماهير داخل الجزائر، ولكن يمكن للمشجعين في نطاق جمهورية مصر العربية تنزيلها بكل سهولة عبر إدخال كود التشفير المخصصة لذلك، هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من القنوات المفتوحة حول العالم التي تعرض مشاهدة كأس أمم إفريقيا مجانا؛ لهذا إليك من خلال الجدول التالي الترددات التي ستذيع مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم.

تردد القناة الجزائرية تردد قناة IRIB Tv 3 اسم القناة: Programme National HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 كود التشفير: 1100001100000000 القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

معلق مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلنت مجموعة قنوات BeIN Sports MAX 1، عن تولي المعلق المصري علي محمد علي، مهمة التعليق على مجريات مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم في افتتاح مواجهات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

حكم مباراة مصر أمام موزمبيق اليوم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تولي الحكم الموريتاني دحان بيدا، باعتباره حكم مباراة منتخب مصر اليوم ضد موزمبيق في بطولة أمم إفريقيا 2024، فيما سيكون على تقنية "VAR" الحكم الكيني بيتر كاماكو.

تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق

تأتي توقعات تشكيل منتخب مصر اليوم أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023، باختيار البرتغالي روي فيتوريا العناصر التالية:

حراسة المرمي: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

تقابل منتخب مصر مع موزمبيق 5 مرات من قبل، حقق المنتخب الوطني الفوز في جميعها، وكان أكبر انتصار بنتيجة 2-0 وتكرر في 4 مواجهات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

جاء اللقاء الأول الذي جمع بين منتخب مصر وموزمبيق عام 1986 في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وفاز منتخب الفراعنة بثنائية نظيفة.

والتقى منتخب مصر مع موزمبيق مرة أخرى عام 1998 في دور مجموعات كأس الأمم ضمن المجموعة الرابعة، حينها حقق المنتخب المصري الفوز بثنائية نظيفة، وكان اللقاء الثالث في كأس الأمم 2010، وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

بينما في اللقاء الرابع، حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، وفي لقاء الإياب فاز منتخب الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود حمادة (المصري).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

وجاءت قرعة أمم إفريقيا 2023، كما يلي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، كاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا،نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا