موانئ البحر الأحمر تتداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ب



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1045 شاحنة و460 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان صادر اليوم - أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، و582 شاحنة و448 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و463 شاحنة و12 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما غادرت العباراتان امل وبوسيدون اكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 1950 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة "SEA WAVE1" وتحمل 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1635 راكبا بموانئها.