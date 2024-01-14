مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار في صندوق "إفريقيا 50"



أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أنها ضخت استثمارات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في صندوق "إفريقيا 50" لتسريع البنية التحتية من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في القارة السمراء.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، واحدة من 16 مستثمرا مؤسسيا، ما بين صناديق تقاعد وثروة سيادية وضمان اجتماعي وشركات تأمين وبنوك، أعلنت التزاما بمبلغ 222.5 مليون دولار لصالح دعم صندوق "إفريقيا 50".

ووفقا لبيان للمؤسسة، فإن المستثمرين يتطلعون، عبر جمع هذا المبلغ (222.5 مليون دولار)، إلى سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة والتي قدرها البنك الإفريقي للتنمية بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنويا، ومن المنتظر ضخ هذا التمويل في مشروعات للطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في قارة إفريقيا.

يذكر أن صندوق "إفريقيا 50"، الذي يرأسه السنغالي مختار ديوب، يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية في إفريقيا مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والصرف الصحي بهدف الحد من العجز التمويلي بهذه القطاعات.