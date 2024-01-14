مصر تنظم برنامج تدريبي للإحصائيين الأفارقة



ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، البرنامج التدريبي "آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر"، خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024 لعدد 20 مشاركا من 12 دولة إفريقية، وذلك في إطار تعاون دول الجنوب لتعزيز التنمية في إفريقيا.

وأوضح الجهاز أن البرنامج التدريبي يهدف إلى بناء قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية الإفريقية على منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الحالية بشأن إعداد التقارير وتحديث المؤشرات بصورة دورية. وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع بواقع 20 ساعة تدريبية، وسيتم تدريب المشاركين على كيفية حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكيفية إعداد التقارير الدورية للرصد والمتابعة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التدريب على طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استنادا إلى المنهجيات الدولية، كذلك يتضمن التدريب على طرق إعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آلية نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

وتابع "يقوم بالتدريب متخصصون من الجهاز في مجال رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي". ولفت إلى أن الدول المشاركة: الجابون - كوت ديفوار - الكاميرون - مدغشقر - توجو - بوركينا فاسو - تشاد - جنوب السودان - غينيا - سيراليون - ناميبيا - جزر القمر.