تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط سفينتين بينما غادرته ثلاث سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 33 سفينة.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم/الأحد/ أن الميناء حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و655 طن تشمل: 8840 طن رمل و12940 طن يوريا و1100 طن مولاس و4680 طن أسمنت معبأ و9095 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و961 طن تشمل: 3005 طن خردة و3927 طن ذرة و7814 طن قمح و1560 طن حديد و3585 طن زيت طعام و70 طن عدس.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 197 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4457 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147 ألفا و555 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218991 طنا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4769 شاحنة.