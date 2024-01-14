للمشاركة مع الزمالك في بطولة الوحدة الودية... الاتفاق السعودي يصل أبوظبي استعدادا للبطولة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 


وصل  منذ قليل نادي الاتفاق السعودي إلي أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية، المقرر إقامتها في الفترة من خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهم الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.


وعبر عمر عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي، على سعادته بتواجده في أبوظبي والمشاركة في بطولة تضم عدد من الاندية القوية.

ويضم نادي الاتفاق السعودي عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم الإنجليزي هيندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والهولندي فينالدوم، بخلاف المدرب الكبير ستيفن جيرارد.

ووجه عبدالعزيز الشكر إلي حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس، على حسن الاستقبال والحفاوه الذي رأها منذ وصوله إلي أبو ظبي قادما من السعودية.
 

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