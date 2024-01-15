عاجل| وفاة الملحن وليد عبد العظيم

الفجر الفني
الملحن وليد عبد العظيم
الملحن وليد عبد العظيم

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة الملحن وليد عبد العظيم.

وعلق سمسم شهاب على الصورة قائلا «توفي إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم.. إلى رحمة الله يا صديقي وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه».

وخيمت حالة من الحزن على الجمهور، حيث انهالت التعليقات بالدعاه له بالرحمة والمغفرة.

أبرز أعمال الملحن وليد عبد العظيم

  •  أغنية أنا مش عارفني - عبد الباسط حمودة
  • اجرح - طارق الشيخ
  • موال البحر - حسن أبو على
  • ولابس وش مش وشي (تاعب روحى) - سمسم شهاب
  • أنا زعلان منك يادنيا - أشرف الشريعي
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