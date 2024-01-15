«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية بدمياط لتوفير حلول دفع ميسرة لتنمية مبيعات مصنعي الأثاث

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية بدمياط لتعزيز صناعة الأثاث في دمياط، وذلك عبر توفير باقة متكاملة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعظيم قدرة العملاء على إتمام مشترياتهم من الأثاث بكل سهولة من خلال الدفع الميسر فضلًا عن تنمية مبيعات مصنعي الأثاث.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر الغرفة التجارية بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومحمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بدمياط، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو.

مبادرة فاليو لتحقيق التنمية الاقتصادية في دمياط

وباعتبارها المزود الحصري لحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في محافظة دمياط، تقود شركة ڤاليو مبادرة ابتكارية تتماشى مع التزام الغرفة التجارية بدمياط بتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة، حيث يساهم هذا التعاون بشكل فعال في العديد من الجوانب التي تشهد تحسين النشاط التجاري مما له تأثير إيجابي على خلق فرص عمل، وجعل المصنعين أكثر نجاحًا، وتحسين حياة المجتمعات المحلية حيث يمكنهم أن يعيشوا نمط حياة أفضل.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، مشددّا على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات المثمرة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. وتعكس شراكة «ڤاليو» مع الغرفة التجارية بدمياط التزام كلا الطرفين بتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمعات المحلية، من خلال توفير حلول مالية مبتكرة للعملاء تدعم الإنتاج المحلي، وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتنشيط عملية المبيعات لدى التجار، بينما تعمل على تعزيز قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.

إنشاء نقاط تفعيل خاصة داخل مقر الغرفة التجارية بدمياط

ومن الجدير بالذكر أن شركة «ڤاليو» سوف تقوم بإنشاء نقاط تفعيل خاصة داخل مقر الغرفة التجارية بدمياط، والتي ستتيح للعملاء التسجيل في خدمات «ڤاليو» والتعرف على باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، والتي تساعدهم على الاستفادة من تجربة تسوق سهلة لتلبية احتياجاتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم «ڤاليو» بإنشاء نقطة تفعيل داخل مول دمياط بمحافظة القاهرة.

تنمية صناعة الأثاث

ومن جانبه أعرب محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بدمياط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «ڤاليو» في مبادرة تهدف إلى تنمية صناعة الأثاث وتعزيز الاقتصاد المحلي في دمياط.

وأوضح أن غرفة التجارة ملتزمة بمساعدة المصنعين المحليين في تعزيز حجم إنتاجهم، وهو ما سيساهم في تنمية أعمالهم وتحقيق الرفاهية للمجتمع المحلي. وتنفرد محافظة دمياط بسجل حافل في كونها إحدى أبرز منتجي الأثاث في مصر، وسوف يساهم دعم هذه الصناعة في تعزيز وحماية الحرف المحلية؛ وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة.