وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات يفتتح مكتب بريد أسيوط معاشات التاريخى ويتفقد مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية

ويزور شركتى برمجيات تصدران خدماتهما للخارج



فى ختام زيارته لمحافظة أسيوط؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواءعصام سعد محافظ أسيوط مكتب بريد "أسيوط معاشات" التاريخى بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية وخدمات مصر الرقمية والخدمات المالية المتكاملة. كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مكتب بريد "أسيوط معاشات" التاريخى قد تم إنشاؤه منذ 150 عاما؛ حيث يأتى افتتاحه بعد تطويره استكمالا للجهود المبذولة لتطوير مكاتب البريد التاريخية المنتشرة بكافة المحافظات خاصة وأن الهيئة القومية للبريد تعد من المؤسسات العريقة التى تمتلك عددًا من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من ١٠٠ عام؛ مشيرا إلى أن البريد المصرى يعد أحد أهم ركائز تحقيق استراتيجية مصر الرقمية فى ضوء التوسع والتنوع فى الخدمات التى يقدمها لتلبية متطلبات للمواطنين عبر منافذه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تصل إلى 4527 مكتب بريد؛ لافتا إلى أن خطة تطوير مكاتب البريد أثمرت حتى الآن عن تطوير نحو 3840 مكتب بريد.



وقال الدكتور شريف فاروق: "إن افتتاح مكتب بريد "أسيوط معاشات" يأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الإستراتيجية الشاملة والتى تشمل تطوير ونمذجة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بمكاتب البريد والمقرات ذات الطابع التاريخى وإعادة إحيائها بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها والمحافظة على هُويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء باستخدام أحدث أساليب الاستدامة"؛ موضحا أن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.



هذا ويرجع تاريخ إنشاء مكتب بريد "أسيوط معاشات" إلى عام ١٨٧٤، وقد شملت أعمال التطوير إعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصرى.



ويعد من أبرز الخدمات التى يقدمها مكتب بريد "أسيوط معاشات" خدمات صرف المعاشات، بالإضافة إلى الحسابات الجارية وحساب التوفير، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد كافة الفواتير. وقد تم تزويد المكتب بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة "UPS"، وغرفة صراف آلى "ATM".



جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد أسيوط تصل إلى ٢٠٦ مكتب بريد من بينها ٧٤ مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل، إضافة لعدد ٣٥ مجمع خدمات حكومية تم تجهيزها وتشغيل عدد ٦ مجمعات وجارِ تشغيل باقى المجمعات.



وفى سياق متصل؛ قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة شركة "انفورماتيك" informatique المتخصصة فى مجال التحول الرقمى فى القطاع الحكومى والتعليم. وتقوم الشركة بتصدير خدماتها إلى دول عربية. ويعمل بها 240 موظف منهم 61 موظف فى فرع أسيوط يصدروا خدمات تكنولوجيا المعلومات للسوق السعودى. وجارى العمل على التوسع فى محافظات أخرى تتضمن سوهاج ودمنهور. ويعمل بها من خريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو أكثر من 65% من إجمالي المتخصصين العاملين بالشركة فى مقر أسيوط.



كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة شركة "بيترا" petra المتخصصة فى مجال تطوير البرمجيات وأنظمة تطوير الموارد باستخدام بعض التقنيات مفتوحة المصدر. وتقوم الشركة بتصدير خدماتها إلى دول منطقة الخليج. كما توسعت فى أعماهلا من خلال افتتاح فرع لها فى أوهايو فى الولايات المتحدة.



وتتعاون شركة "بيترا" مع معهد تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مبادرة «وظيفة تك»، لتأهيل الخريجين لسوق العمل وتوفير مهندسين مدربين لمحافظات الصعيد. ويعمل بالشركة من خريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 50% من إجمالي المتخصصين العاملين بالشركة فى مقر أسيوط.



وخلال الزيارة استمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من مسئولى الشركتين حول الحلول التكنولوجية التى توفرها الشركتان وعن المشروعات التى تقوم بتنفيذها للسوق المحلى والموجهة للتصدير للخارج؛ كذلك مشروعاتها المستقبلية للتوسع فى أعمالها.



وأكد الدكتور عمرو طلعت على حرص الوزارة على الاستثمار فى بناء القدرات فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة محافظات الصعيد من أجل توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل متميزة للشباب فضلا عن توفير قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية لتلبية متطلبات الشركات وتعزيز قدرتها على الابداع والتطوير؛ مشيرا إلى أن نجاح المهندسين العاملين فى الشركتين على تصدير خدمات رقمية إلى الخارج يعكس تميز الشباب المصرى وقدرته على المنافسة فى أسواق العمل الإقليمية.



كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأ العمل بها فى العام الدراسى الحالى، كان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.



هذا ويتم إنشاء مدراس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعلم والتعليم الفنى بهدف بناء قدرات الكوادر البشرية وعلى وجه الأخص العمالة الفنية لتخريج أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال سد الفجوة بين التعليم النظرى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.



وكان قد تم إطلاق أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعام الدراسى 2020/2021 وهى مدرسة WE - مدينة نصر. ويصل إجمالي عدد مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة ويتم العمل على التوسع فى إنشاء فروع جديدة لها للوصول إلى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة.



حضر الجولة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية.



الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح أمس بزيارة محافظة أسيوط؛ حيث تضمن برنامج الزيارة توقيع 4 مذكرات تفاهم فى مجالات تدريب وتوظيف خريجى جامعات محافظات الصعيد فى مجالات البرمجيات والنظم الإلكترونية المدمجة، وبناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة للمواطنين، والتطوير المؤسسى الرقمى، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية فى قرى حياة كريمة فى محافظة أسيوط، كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، وزيارة مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال التعهيد وتصميم الإلكترونيات وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية، وتفقد مركز إبداع الإلكترونيات، بالإضافة إلى زيارة مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر".