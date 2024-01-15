الاستعداد لإطلاق أول أكاديمية متخصصة للتصدير في مصر



ذكرت جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك أنها تستعد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية لإطلاق أول أكاديمية للتصدير بمصر والشرق الأوسط بدعم مادي أولي من برنامج "الافتياس 2.0" التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأوضحت الجمعية أنه قد تم التصديق على قرار إشهار الأكاديمية رسميا من وزارة التضامن الاجتماعي في ديسمبر عام 2023 لتصبح "أكاديمية التصدير" مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل وفقا لأحكام القانون 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الأطراف المذكورة في مايو 2023 بجدة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسيرة التعاون بين الجمعية والمركز خلال السنوات الماضية في بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال، والخرجين الجدد، والشركات المبتكرة، والمصنعين المحليين والشركات القائمة التي ترغب في التصدير باحترافية للأسواق العالمية من خلال برنامج حاضنة التصدير، والذي ساهمت في انطلاقه الأول بشكل كبير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتابعت أن برنامج حاضنة التصدير هو برنامج أكاديمي عملي يوفر المعارف والمهارات اللازمة; لبدء أعمال التصدير الخاصة بالمتدرب وإدارتها واستدامتها وتنميتها بشكل فعال بما يحقق تنمية القدرة التصديرية.

وأكدت حرص الأطراف المعنية بهذا المشروع على استقطاب مجموعة من الشخصيات البارزة بشتى المجالات التجارية والعلمية والاقتصادية لعضوية مجلس أمناء "أكاديمية التصدير"; بهدف تحقيق خطوة إيجابية نحو مساندة التنمية الاقتصادية لمصر والمنطقة من خلال زيادة عدد المصدرين الجدد.

وأشارت إلى تمكين رواد الأعمال من السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهن ومهارتهن لكي يصبحوا قادرات على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشي مع متطلبات الأسواق العالمية المستهدفة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة درجة الوعي التسويقي لدى المصدرين الجدد; ليتمكنوا من اختيار الإستراتيجيات المناسبة والفعالة لوضع منتجاتهم على خريطة الأسواق الإقليمية والعالمية المستهدفة وإبراز مزاياهم التنافسية.

ونوهت بأن خطوة إنشاء "أكاديمية التصدير" تعد إضافة جديدة وفعالة للدور الأساسي التي حرصت عليه جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك خلال 26 عاما من العمل المتواصل بمجال تنمية الصادرات.