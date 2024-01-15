موانئ البحر الأحمر تتداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،و1046 شاحنة و50 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1520 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع،و 531 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42 ألف طن بضائع،و 515 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة صزءخصس ت وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي" دليلة، والحرية1، وأمل".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي" آور، وبريدج، وكوين نفرتيتي وآيلة "، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة ذزدتإأش ء وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن.