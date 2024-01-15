الآن (1 - 1) اهداف مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا [الغزلان يعودون]

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا يلا شوت

منافسة أفريقية بين Algeria - Angola اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تنتظر الجماهير الجزائرية بفارغ الصبر اللحظة المنتظرة لانطلاق أول مباراة لمنتخب بلادها في كأس أمم إفريقيا 2023، حين يواجه رجال المدرب جمال بلماضي نظرائهم في منتخب أنغولا.

انجولا تتعادل أمام الجزائر

مفاجأة في المباراة بعدما نجح مابولولو من منتخب أنجولا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، وذلك عبر ضربة جزاء نجح في تحويلها بنجاح إلى داخل الشباك. بهذا الهدف، يُعزّز منتخب أنجولا تواجده في اللقاء ويعيد حسم الأمور لصالحه، مُعادلاً بذلك النتيجة.

الشوط الأول ينتهي بهدف للأخضر

انتهى الشوط الأول من المباراة بين المنتخبين الجزائري والأنغولي، حيث نجح المنتخب الجزائري في التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الأول عبر اللاعب بغداد بونجاح، الذي أحرز الهدف في الدقيقة 18. يسيطر المنتخب الجزائري على مجريات المباراة بفعالية، ويظهر اللاعبون رغبة شديدة في تحقيق الفوز في هذا اللقاء وتصدر المجموعة.

تألق بونجاح في الهدف الذي جاء عقب تمريرة بينية متقنة من يوسف بلايلي، وقام بتحدِّي مدافعي أنغولا ببراعة ليسجل هدفًا قويًا في الزاوية اليسرى للمرمى. يبدو أن المنتخب الجزائري مصمم على تحقيق الانتصار في هذا اللقاء بهدف تحقيق أفضل بداية ممكنة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

مع نهاية المباراة، سيتم تحديد النتيجة النهائية ومدى نجاح المنتخبين في تحقيق أهدافهم في هذا اللقاء الهام. يترقب الجمهور بفارغ الصبر استمرار تألق اللاعبين ومشاهدة تطورات المباراة في الشوط الثاني.

الخضر يسجلون الهدف الأول في مرمي أنجولا

جاءت لحظة التألق في الملعب حيث نجح يغداد بو نجاح في تسجيل هدف رائع لمنتخب الجزائر في الدقيقة 18 من المباراة أمام أنجولا. بعد أداء مذهل وتنسيق دقيق، استطاع بو نجاح أن يضع الكرة في شباك المنافس بطريقة استثنائية.

هذا الهدف يمثل بداية قوية لمنتخب الجزائر في مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023، وقد يلهم اللاعبين والجماهير على تحقيق المزيد في البطولة. يعكس هذا الأداء الرائع استعداد الفريق وتركيزه على تحقيق النجاح في المنافسة القارية الكبرى.

مع استمرار تقدم المباراة، سنشهد المزيد من التطورات والمشاهد الرائعة. ترقبوا المزيد من الإثارة والأهداف في هذه المواجهة الحماسية بين الجزائر وأنجولا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر، مرحبًا بكم في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الأنغولي، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023. يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات النسخة الـ34 من البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار، والتي انطلقت في السابع من يناير وتستمر حتى الحادي عشر من فبراير.

تعد هذه المباراة بمثابة البداية الرسمية لمنتخب الجزائر في رحلة البحث عن استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد الأداء القوي الذي قدموه في التصفيات وفي المباريات الودية. يسعى الفريق للخروج بانطلاقة قوية والتفوق على منتخب أنجولا في هذه المرحلة الأولى.

يشارك "محاربو الصحراء" ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أنغولا، بوركينا فاسو، وموريتانيا، حيث يتسابقون لتحقيق هدف واحد، وهو الوصول إلى المراحل النهائية بهدف الفوز باللقب. المنتخب الجزائري، الذي تألق في النسخة السابقة للبطولة في مصر عام 2019، يتوسع في رغبته بتكرار هذا الإنجاز وإحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي.

جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أكد أن الهدف الرئيسي للفريق هو تحقيق الفوز في مواجهة أنغولا لبداية مثلى في البطولة. يعزز هذا الفوز الثقة ويضع الفريق على الطريق الصحيحة للمنافسة القوية التي تنتظرهم في المراحل التالية.

رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، أكد التوافق مع مدربه بشأن الأهمية الكبيرة لهذه المباراة، مؤكدًا أن طموحه وطموح زملائه كبير، وأن الفوز سيمنحهم دفعة إيجابية قوية تساعدهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوارهم في البطولة. يدرك الجميع صعوبة المواجهة، ولكن الإصرار والتحضير الجيد يجعلان الفريق جاهزًا لتحقيق الانتصار في هذا التحدي الكبير.

متى موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وأنغولا في إطار كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الإثنين الموافق 15 يناير/كانون الثاني الجاري، وستقام المباراة على أرض ملعب السلام. يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء الحيوي الذي يجمع بين منتخبين قويين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق بداية قوية في مشواره في البطولة المثيرة.

مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا يلا شوت بث مباشر

تُطلق صافرة البداية في مباراة الجزائر وأنغولا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. يترقب عشاق كرة القدم هذا التوقيت لمتابعة انطلاق أحداث المباراة المثيرة والتي تعد من أبرز اللحظات المنتظرة في إطار كأس أمم إفريقيا 2023.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تُنقل مباراة الجزائر وأنغولا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في المنطقة العربية. يتيح للمشاهدين في إفريقيا والشرق الأوسط متابعة جميع مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، المحملة بمسؤولية نقل الأحداث الحصرية لهذا الحدث الرياضي الكبير.

يمكنك متابعة مباراة الجزائر وأنغولا على قناة beIN AFCON 1، وسيكون الإعلق حفيظ دراجي متاحًا لتقديم التعليق المميز وإضفاء المزيد من الإثارة على هذه المواجهة المهمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف تشاهد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم أمام أنغولا

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - محمد الأمين عمورة.

الأخضر يخوض أول تجاربه الأفريقية

منتخب الجزائر يستعد لخوض مغامرته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة منتخب أنغولا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا. يعبر منتخب الجزائر عن حالة من الثقة والتفاؤل، وذلك بعد تحقيق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال عام 2023، خاصة في التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس العالم 2026.

يتمتع المنتخب الجزائري بتشكيلة قوية ومتوازنة في جميع الخطوط، حيث يشارك فيها نجوم يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية والعربية. يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين، من بينهم القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وإسماعيل بناصر، نجم ميلان الإيطالي.

المدرب جمال بلماضي يسعى إلى تكرار الإنجاز الذي حققه في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، حيث قاد المنتخب الجزائري للتتويج باللقب الثاني في تاريخه. يتطلع المدرب واللاعبون إلى تحقيق بداية قوية في البطولة والمنافسة بقوة من أجل التأهل للمراحل المتقدمة.

يشهد اللقاء الأول للجزائر في البطولة استعراضًا لتشكيلة الفريق، حيث يتوقع أن يقوم جمال بلماضي بتشكيلة قوية تضم أبرز نجوم الفريق. يتابع عشاق الجزائر ومحبي الكرة الإفريقية بفارغ الصبر الإعلان عن التشكيلة النهائية، وذلك لرؤية كيف سيُجهز المنتخب نفسه لخوض هذه المواجهة الهامة.

بالتأكيد، يشد انتباه المشجعين في الوطن العربي أيضًا الاهتمام بتفاصيل المباراة وتشكيلة الجزائر المتوقعة، حيث يترقبون أداء فريقهم المفضل في هذه البطولة المثيرة. برغم التحديات المتوقعة، يعبر الجميع عن تفاؤلهم ودعمهم لمنتخبهم الجزائري، ويتطلعون إلى مشاهدة مبارياته وتحقيق نجاحاته خلال رحلته في كأس أمم إفريقيا 2023.

تاريخ المواجهات بين الجزائر وأنغولا

تنتظر منتخب الجزائر تحدٍ كبيرًا في مواجهته أمام منتخب أنغولا في افتتاح مشواره بكأس أمم إفريقيا 2023. يأتي هذا التحدي بسبب قوة وموهبة لاعبي المنتخب الأنغولي، الذين يتميزون بالقوة الدفاعية والمهارات الفردية.

المنتخب الأنغولي يسعى إلى صناعة المفاجأت في هذه البطولة، خاصةً بعد غيابه عن النسختين الأخيرتين من كأس أمم إفريقيا. يعكس تاريخ المواجهات بين الجزائر وأنغولا توازنًا نسبيًا، حيث سبق للمنتخب الجزائري أن فاز في مباراتين وتعادل في ست مرات، بينما اكتفى بالهزيمة في مناسبة واحدة.

يعتبر الثنائي رفيق صايفي وعبد الحفيظ تاسفاوت هما الهدافان الرئيسيان للجزائر في مواجهاتها مع أنغولا، حيث ساهم كل منهما بتسجيل هدفين. يكمن التحدي في التغلب على تكتيكات ودفاعات منتخب أنغولا، الذي يعول على تلك القوة الدفاعية في تحقيق النجاح في البطولة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى المنتخب الجزائري إلى الانطلاق بقوة وحسم اللقاء لصالحه. يتطلع الجمهور الجزائري وعشاق الكرة الإفريقية بشكل عام إلى متابعة أداء منتخبهم المحبوب وتحقيق الفوز الذي يمنحهم بداية مثالية في مشوار البطولة.