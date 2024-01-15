(1-1).. أهداف مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا {الغزلان تعود}

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا

جولة الخضر الأفريقية بين Algeria - Angola اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، وتستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة قوية أمام منتخب أنغولا في الجولة الأولى من دور المجموعات. يتطلع الجزائر إلى استعادة لقب البطولة الذي فقده في النسخة السابقة، وذلك بقيادة مدربها جمال بلماضي ونجمها الكبير رياض محرز.

انجولا تتعادل مع منتخب الجزائر

تمكن أنجولا من قلب الطاولة في المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، حيث نجح أجوستينيو مابولولو في تنفيذ ركلة جزاء بنجاح. سدد مابولولو الكرة بقوة ودقة، وبينما اصطدمت الكرة بالعارضة العلوية، اجتازت الخط الذي يحدد دخول الكرة في المرمى، محققةً التعادل لأنجولا.

بهذا الهدف، يُضاف جوانب إثارة جديدة للمباراة، حيث يتساوى الفريقان في النتيجة، وتزداد حدة المنافسة على الميدان، مما يُضفي أجواءً مشوقة ومثيرة للمشاهدين.

الأخضر يتألق في الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بين المنتخب الجزائري ومنتخب أنجولا، حيث نجح المنتخب الجزائري في التسجيل في الدقيقة 18 عبر اللاعب بغداد بونجاح. سيطرت الجزائر على مجريات المباراة خلال الشوط الأول، مع رغبة شديدة من قبل اللاعبين في تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتصدر المجموعة.

سجَّل بونجاح الهدف الوحيد في الشوط الأول بعد تسديدة قوية أسكنها في الزاوية اليسرى للمرمى، وقاد المنتخب الجزائري بأداء قوي وفعَّال. يظهر الفريق الجزائري إصرارًا كبيرًا على تحقيق الانتصار في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث لتصدُّر المجموعة.

تتبقى نصف المباراة لمعرفة مصير النتيجة النهائية، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر استمرار تألق منتخب بلادهم وتحقيق الفوز في انطلاقة قوية في كأس الأمم الإفريقية 2023. ستظل الجماهير متحمسة لمتابعة الأحداث المثيرة التي تشهدها البطولة.

الجزائر يسجل الهدف الاول في أنجولا

تمكن منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الأول في المباراة أمام أنجولا في الدقيقة 18، حيث تألق اللاعب بغداد بونجاح بتسجيل هدف رائع. جاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب من قِبل اللاعب يوسف بلايلي، حيث استلم بونجاح الكرة بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء.

بونجاح قام بتحدِّي مدافعي أنجولا بطريقة متقنة، وبتسديدة قوية ودقيقة، وضع الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى، مسجلًا بذلك الهدف الأول لمنتخب بلاده. هذا الأداء الرائع يعكس الفعالية والمهارة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الجزائري في مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2023.

سيكون لهذا الهدف الأثر الإيجابي على روح الفريق وتحفيزه لتقديم أداء قوي وتحقيق النجاح في باقي مراحل البطولة. يستمر اللقاء في تقديم المزيد من المشاهد المثيرة واللحظات المميزة، والجماهير متحمسة لرؤية تطورات المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا

زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، نرحب بكم في تغطيتنا الحية والمباشرة عبر الفيديو لأحداث مباراة الجزائر وأنغولا في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

تعد هذه النسخة الرابعة والثلاثون من كأس أمم إفريقيا حدثًا مميزًا في عالم كرة القدم، والتي تستضيفها كوت ديفوار هذا العام، حيث انطلقت يوم السبت الماضي وستستمر حتى الحادي عشر من فبراير.

من المنتظر أن تكون مباراة الجزائر وأنغولا افتتاحًا مميزًا لمشوار محاربي الصحراء في البطولة. ستكون هذه المواجهة فرصة للجماهير لمتابعة مهارات اللاعبين ورؤية كيف سيبدأ كل فريق رحلته في البطولة.

تأتي هذه المواجهة في إطار المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا. يتطلع المنتخب الجزائري إلى بداية ناجحة في البطولة وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الافتتاحية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تمر بفترة جيدة، حيث حافظت على سجلها خاليًا من الهزائم في عام 2023، وكانت متألقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفريق لتجاوز آخر ظروفه في البطولة الأفريقية وتقديم أداء يليق بلقبه كبطل سابق.

المدرب جمال بلماضي يعلن عن تشكيلته بتوجيه رسالة واضحة بأن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانتصار في هذه المباراة الحاسمة. يتطلع الجمهور الجزائري بشغف لرؤية نجوم منتخبهم يتألقون على أرض الملعب، وخاصة قائدهم رياض محرز، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الجزائر والمحترفين في الأهلي السعودي.

المباراة تحمل أهمية خاصة في رحلة الجزائر نحو استعادة اللقب القاري، وتشهد تفاؤلًا كبيرًا من الجماهير واللاعبين. سيكون الأداء في هذه المباراة الأولى مؤشرًا هامًا لمدى استعداد الجزائر للمنافسة في هذه البطولة الكبيرة.

متي انطلاق موعد مباراة الجزائر وأنجولا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

منتخب الجزائر لكرة القدم ينطلق في رحلته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بمواجهة منتخب أنجولا في مباراة اليوم، والتي ستقام في ملعب "السلام" بكوت ديفوار. يترقب الجمهور الجزائري هذه المواجهة بشغف كبير، حيث يسعى منتخب الجزائر لتحقيق بداية ناجحة في المسابقة.

تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وتشكل انطلاقة المنتخب الجزائري في مشواره نحو استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية. يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة الحاسمة.

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يعد هذا اللقاء فرصة للمدرب جمال بلماضي ولاعبيه للتألق وإظهار أفضل أداء للمضي قدمًا في البطولة. يتوقع الجمهور الجزائري أن يكون القائد رياض محرز وزملاؤه في أوج استعدادهم لهذا التحدي، ويأملون في رؤية فريقهم يسجل بداية قوية في البطولة.

الموعد توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة الاثنين 15 يناير 2024

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BeIN SPORTS AFCON 1 HD Programe Nationale HD الجزائرية

ملعب "السلام" سيكون الشاهد على مواجهة قوية بين الفريقين، والجماهير تترقب بفارغ الصبر هذا اللقاء الذي يعد بداية رائعة لرحلة المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنغولا في كأس أمم إفريقيا؟

مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم إفريقيا 2023 ستكون متاحة للمشاهدين عبر عدة قنوات، حيث ستبث على قناة "beIN Sports AFCON 1"، التي تحمل حقوق البث الحصرية للبطولة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيقدم التعليق على المباراة المعلق البارز حفيظ دراجي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في عالم التعليق الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المباراة متاحة أيضًا على قنوات الكأس الرياضية القطرية، مما يتيح للمشاهدين في المنطقة فرصة متابعة الأحداث والتشويق في البطولة القارية.

على الصعيدين المحلي والوطني، ستنقل المواجهة على قناة التلفزيون الوطني الجزائري بتقنية البث الأرضي، مما يوفر للجماهير في الجزائر فرصة لمتابعة منتخب بلادهم في هذا اللقاء المهم.

بهذه الطريقة، يمكن لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بتغطية شاملة لمباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تعد بدايةً مثيرة لرحلة المنتخب الجزائري في البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023

فيما يتعلق بالقنوات المفتوحة لمتابعة مباراة منتخب الجزائر وأنغولا في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر البث المباشر، يسرّ قناة الجزائرية الأرضية أن تُعلن عن نقلها لجميع منافسات البطولة، وهو الأمر الذي سيسعد الجماهير الجزائرية داخل حدود البلاد.

ستكون هذه الخدمة مجانية للمشاهدين الجزائريين، ويمكنهم الاستمتاع بمتابعة مباريات منتخب بلادهم دون أي تكلفة إضافية. لتحقيق ذلك، يمكن للمشاهدين داخل جمهورية مصر العربية الوصول إلى هذه القناة بكتابة الكود: 1100001100000000.

بفضل هذه الخدمة المجانية المُقدمة من قناة الجزائرية الأرضية، يمكن للجماهير الجزائرية الدعم والتشجيع لمنتخبها الوطني خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2023.

تردد قناة الجزائرية 1 الأرضية

تردد قناة الجزائرية الأرضية اسم القناة: Programme National HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 كود التشفير: 1100001100000000 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر ضد أنغولا أونلاين؟

كما يمكن للجمهور الراغب في متابعة البث المباشر لمباراة الجزائر ضد أنغولا اليوم الاستمتاع بهذه القمة عبر تطبيق TOD التابع لشبكة بي إن سبورتس القطرية، ولكن بالاشتراك.

تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم أمام أنغولا

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - محمد الأمين عمورة.

تشكيلة أنغولا المتوقعة اليوم ضد الجزائر

حراسة المرمى: نيبلو

خط الدفاع: لويدي أغوستو - كيالوندا غاسبار - جوناثان بواتو مانانغا - تو كارنييرو

خط الوسط: زيتو لوفامبو - فريدي - شو - مانويل كيليانو - ميلسون

خط الهجوم: مابولولو

الأخضر ينطلق اليوم في أولي مبارياته الإفريقية

تنطلق اليوم مباراة الجزائر وأنغولا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يسعى منتخب الجزائر إلى تحقيق بداية قوية في المسابقة والتنافس على اللقب القاري الذي غاب عنه في النسخة السابقة في الكاميرون.

يدخل منتخب الجزائر هذه المباراة بحماس وثقة عالية، بفضل أداءه المميز في الفترة الأخيرة والذي تمثل في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في عام 2023. يتكون فريق محاربي الصحراء من تشكيلة قوية ومتوازنة، تضم نجومًا يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية والعربية.

يشير المدرب جمال بلماضي إلى أهمية الفوز في هذه المباراة لبداية ناجحة في المنافسة. يؤكد بلماضي أن الفريق يسعى إلى تجاوز تجربة كأس الأمم الأفريقية السابقة، حيث لم يتمكن من التأهل للدور الثاني. يتطلع المدرب ولاعبوه إلى تحقيق نتائج إيجابية واستعادة اللقب الذي فازوا به في نسخة عام 2019.

يأتي هذا اللقاء في إطار منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا، ويعتبر الفوز ضروريًا للتقدم نحو المراحل الأخرى من البطولة.

تأتي مشاركة رياض محرز، نجم الفريق وقائد المنتخب، بأهمية كبيرة، حيث يعد إحدى العناصر الرئيسية في هجوم المنتخب الجزائري. يشترك محرز مع مدربه في التأكيد على أهمية الفوز للبداية بقوة والمضي قدمًا في المنافسة.

من المتوقع أن تكون مباراة اليوم تحديًا صعبًا، خاصة أمام منتخب أنغولا الذي يتمتع بقوة دفاعية وقدرة على إحداث المفاجآت. يسعى منتخب أنغولا لتحقيق أداء مشرف والظهور بشكل لافت في هذه البطولة، حيث يمتلك لاعبين موهوبين وقويين.

حقائق وأرقام لا تفوتك عن مباراة الجزائر وأنجولا

يشهد لقاء الجزائر وأنغولا في كأس الأمم الأفريقية مباراة مثيرة ومنتظرة، حيث سيتقابل الفريقان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023. يعد هذا اللقاء فرصة للمنتخبين للانطلاق بقوة في المنافسة وتحقيق الانتصار الأول الذي يمنح الثقة والزخم للمراحل اللاحقة.

المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق بداية مثلى في البطولة بعد أداء قوي في الفترة الأخيرة وحفاظه على سجله خاليًا من الهزائم في عام 2023. يمتلك المنتخب الجزائري تشكيلة غنية بالمواهب واللاعبين الذين يشاركون في أبرز الدوريات الأوروبية، مما يجعلهم أحد المرشحين البارزين للتألق في البطولة.

يتطلع المدرب جمال بلماضي وفريقه إلى تحقيق نتائج إيجابية وتجاوز التحديات التي قد تواجههم، خاصة بعد خروج مخيب في النسخة السابقة من البطولة. يعكس الفريق الجزائري تطلعات كبيرة نحو استعادة لقب الكأس الذي فازوا به في عامي 1990 و2019.

أما المنتخب الأنغولي، فيسعى للتألق وإظهار قدراته في المنافسة، حيث يشكلون فريقًا مميزًا يتمتع بقوة دفاعية وقدرة على صناعة المفاجآت. تأتي مشاركة أنغولا في هذه البطولة كفرصة للاستمرار في التطور وتحسين أدائها في المستقبل.

تاريخ لقاءات الجزائر وأنغولا في كأس الأمم الأفريقية يظهر توازنًا نسبيًا بين الفريقين، حيث انتهت المباراة السابقة بالتعادل السلبي في نسخة عام 2010. يعكس هذا التاريخ المثير طبيعة المواجهات بين الفريقين ويزيد من حماس المباراة القادمة.

من الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري قد حقق لقبين سابقين في كأس الأمم الأفريقية، ويسعى للظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. بينما يسعى منتخب أنغولا لتحقيق أداء جيد والوقوف بثبات في المنافسة، حيث يأمل الفريق في الظهور بشكل إيجابي وتحقيق نتائج جيدة في البطولة.

في الختام، يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية وحول العالم هذا اللقاء المثير الذي سيشكل انطلاقة هامة للفريقين في رحلتهما نحو تحقيق طموحاتهم وتقديم أداء يليق بالتاريخ الرياضي الغني لكل منتخب.

من الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري حقق لقب كأس الأمم الإفريقية في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في مصر عام 2019، وهو إنجاز يتوقع أن يكون حافزًا كبيرًا للفريق في هذه النسخة.

بالتالي، يتطلع الجمهور الجزائري بفارغ الصبر إلى انطلاق هذه المواجهة الهامة ويأمل في رؤية فريقهم يحقق الانتصار ويسطع نجمه في الساحة الإفريقية من جديد. مع بداية هذه الرحلة القارية، يتطلع الجميع إلى أداء مميز من قبل المنتخب الجزائري وتحقيق الأهداف المرسومة لهذه البطولة الرائعة.