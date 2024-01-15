بث مباشر "الآن مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا منافسة إفريقية بين Algeria - Angola اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، يبحث منتخب الجزائر في مباراة الليلة والتي تقام على أرض ملعب السلام في فى مدينة بواكي بكوت ديفوار عن انطلاقة قوية في البطولة الإفريقية التي يطمح في المنافسة على لقبها.، حيث سيلتقي منتخب أنغولا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

لا شك في أن منتخب الجزائر من أهم وأقوى المنتخبات الإفريقية، خاصة في العشرية الأخيرة في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم المهمة التي يضمها المنتخب الجزائري، ويمتلك محاربو الصحراء لقبين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، آخرهم كانت نسخة 2019 التي قدم فيها مستوى غاية في القوة، وانتصر حينها في المباراة النهائية على حساب السنغال بهدف دون رد.

بعد تأهلها للتصفيات، تستعد الجزائر للظهور للمرة السادسة على التوالي في كأس الأمم الأفريقية، وهي أطول سلسلة لها في البطولة منذ ظهورها في سبع نسخ متتالية بين 1980 و1992.

يحتل فريق محاربي الصحراء حاليًا المركز 30 عالميًا، ويهدف إلى تجنب تكرار الإحراج الذي تعرضوا له في عام 2021 عندما تعثروا في الدفاع عن لقبهم بعد مسيرة سيئة في دور المجموعات،بعد فوزها باللقب القاري في عام 2019، فشلت الجزائر في الفوز بأي من مبارياتها الثلاث في المجموعة الخامسة، حيث تعادلت سلبيًا مع سيراليون في المباراة الافتتاحية للمجموعة قبل أن تتعرض لهزيمتين متتاليتين أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج.

رجال جمال بلماضي هم واحد من سبع دول فازت بالعديد من ألقاب كأس الأمم الأفريقية (2)، الأولى في عام 1990 عندما تغلبوا على نيجيريا 1-0 في النهائي على أرضهم، ومؤخرًا في عام 2019، عندما سجل بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد. النهائي بفوزه على السنغال 1-0.

تدخل الجزائر المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم الاثنين دون هزيمة في آخر 13 مباراة لها في جميع المسابقات، وحققت ثلاثة تعادلات و10 انتصارات، بما في ذلك انتصارات متتالية على الصومال وموزمبيق في تصفيات كأس العالم، حيث تتصدر المجموعة السابعة حاليًا.

متى موعد وتوقيت مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة 22:00، بتوقيت السعودية، الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات وستلعب على استاد بواكي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت

الموعد توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات الاثنين 15 يناير 2024 21:00 22:00 23:00 00:00

أما القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنغولا اليوم الاثنين 15 يناير 2024 في كأس أمم إفريقيا، فستنقل هذه المواجهة أيضا على قنوات الكأس الرياضية القطرية، إضافة إلى قناة التلفزيون الوطني الجزائري بتقنية البث الأرضي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

أعلنت القناة الجزائرية Programe National HD عن نقل 17 مباراة بشكل مجانيّ عبر القمر الاصطناعي نايل سات، ومن ضمنها مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب أنغولا.

قناة Programe National HD عبر نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وأنجولا اليوم؟

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الجزائر وأنغولا في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة الجزائر وأنغولا اليوم

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - فارس شايبي.

خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

ثانيًا: تشكيل منتخب أنجولا

حراسة المرمى: نيبلو

خط الدفاع: كينيتو - جوناثان بواتو - كيالوندا جاسبار - لويد أوجوستو

خط الوسط: فريدي - مانويل كافومانا - إستريلا

خط الهجوم: جيلسون - زيتو لوفومبو - زيني

تاريخ مواجهات الجزائر وأنغولا

قبل مباراة اليوم، التقى في 9 مناسبات بين الرسميات (7) والوديات (2)، وفازت الجزائر مرتين، وكان ذلك في تصفيات كأس العالم 1985 و2001 في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والنتيجة كانت نفسها 3-2 لصالح المنتخب الوطني، وست تعادلات وانتصار واحد لمنتخب أنغولا في تصفيات كأس العالم 2005 وعلى أرض هذه الأخيرة وبنتيجة 2-1، مع توقيع “الخضر” على 11 هدفا ومنافسهم على 10 أهداف، ما يؤكد أن منافس المنتخب الوطني يعتبر ندا قويا وطالما واجهت الجزائر معه صعوبات كبيرة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة اليوم التي تختلف معطياتها.

Algeria - Angola

وجاءت تاريخ مواجهات المنتخبين على النحو التالي:

31 مارس 1985 أنغولا – الجزائر 0-0 تصفيات كأس العالم

19 أفريل 1985 الجزائر – أنغولا 3-2 تصفيات كأس العالم

12 أكتوبر 2008 الجزائر – أنغولا 0-0 مباراة ودية

7 أكتوبر 2000 الجزائر – أنغولا 2-2 نهائيات كأس إفريقيا

10جوان 2001 الجزائر – أنغولا 3-2 تصفيات كأس إفريقيا

09 مارس 2003 أنغولا – الجزائر 1-1 مباراة ودية

05جوان 2004 الجزائر – أنغولا 0-0 تصفيات كأس العالم

05 جوان 2005م أنغولا -الجزائر 2-1 تصفيات كأس العالم

18 جانفي 2010 أنغولا – الجزائر 0-0 نهائيات كأس إفريقيا

الجزائر ضد أنغولا.. مواجهة معقدة

سيتكون مباراة اليوم رقم 10 بين المنتخبين الجزائري والأنغولي، سواء فيما يتعلق باللقاءات الرسمية أو الودية، حيث كانت أول مواجهة بين “الخضر” و”الغزلان” في 31 مارس 1985 وانتهت بالتعادل السلبي ضمن تصفيات كأس العالم 1986، بينما كانت آخر مباراة في “كان 2010” بأنغولا يوم 18 جانفي وانتهت أيضا بالتعادل دون أهداف، لتكون مواجهة اليوم هي الثانية بين المنتخبين في منافسات كأس إفريقيا.