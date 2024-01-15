سعدو عبد السلام يشكو الإسماعيلي في فيفا

تقدم الفلسطيني سعدو عبد السلام، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيها مستحقاته المتأخرة لدى النادي منذ فترة اللجنة المعينة.

وطلب عبد السلام في الشكوى الحكم له بتعويض قدره 200 ألف دولار، مستحقات متأخرة منذ فترة اللجنة المعينة.

وتعاقدت اللجنة المعينة السابقة لللنادي الإسماعيلي، مع سعدو في 8 فبراير 2022، إلا أنها منعته من استلام نسخة من العقد.

وقدم سعدو للاتحاد الدولي، صورًا له مع مسئولي اللجنة المعينة توضح العقد الذي قام بتوقيعه ومستدلًا على ذلك برسائل صوتية ومقاطع فيديو له أثناء التدريبات وأثناء تواجده بفندق اللاعبين.

كما أن اللجنة المعينة لم تستأنف عند تواجدها بإدارة النادي، على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية المنازعات لصالح اللاعب نور الزمان الزموري، بأحقيته في مبلغ 592.363 دولار بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف جنيه مصري، كما رفضت سداد مبلغ ألف فرنك سويسري للاستئناف على الحكم مما نتج عنه وقف القيد للنادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات متتالية.