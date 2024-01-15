سعدو عبد السلام يشكو الإسماعيلي في فيفا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقدم الفلسطيني سعدو عبد السلام، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيها مستحقاته المتأخرة لدى النادي منذ فترة اللجنة المعينة.  

txt

الإسماعيلي يفوز على منية سمنود وديًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

txt

سيد بازوكا: الإسماعيلي لو هبط مش هيصعد ولا هيشوف النور تاني

وطلب عبد السلام في الشكوى الحكم له بتعويض قدره 200 ألف دولار، مستحقات متأخرة منذ فترة اللجنة المعينة.  

وتعاقدت اللجنة المعينة السابقة لللنادي الإسماعيلي، مع سعدو في 8 فبراير 2022، إلا أنها منعته من استلام نسخة من العقد.  

وقدم سعدو للاتحاد الدولي، صورًا له مع مسئولي اللجنة المعينة توضح العقد الذي قام بتوقيعه ومستدلًا على ذلك برسائل صوتية ومقاطع فيديو له أثناء التدريبات وأثناء تواجده بفندق اللاعبين.  

كما أن اللجنة المعينة لم تستأنف عند تواجدها بإدارة النادي، على الحكم الذي أصدرته غرفة تسوية المنازعات لصالح اللاعب نور الزمان الزموري، بأحقيته في مبلغ 592.363 دولار بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف جنيه مصري، كما رفضت سداد مبلغ ألف فرنك سويسري للاستئناف على الحكم مما نتج عنه وقف القيد للنادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات متتالية.

الفلسطيني سعدو عبد السلام الإسماعيلي أزمات الإسماعيلي ايقاف قيد الاسماعيلي قضايا الاسماعيلي في فيفا
Elfagr.org

مواد متعلقة

الداخلية يفوز على الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والمصري في دوري نايل
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| قرار جديد من البنوك يشعل أسعار الذهب و الدولار بالسوق السوداء

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة السعودية وعمان اليوم 16-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة قطر وطاجيكستان اليوم 17-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة الجزائر وأنغولا اليوم 15-01-2024 في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت اليوم | كأس أمم إفريقيا 2023

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة المغرب وتنزانيا يلا شوت بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا 2023

الآن (1 - 1) اهداف مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا [الغزلان يعودون]