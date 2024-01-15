الآن (0-0) بث مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وأنغولا يلا شوت

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الجزائر تنطلق في مشوارها في كأس أمم إفريقيا بمواجهة أنجولا

يسعى المنتخب الجزائري، الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني، لتحقيق الفوز في المباراة الأولى من دور المجموعات، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور القادم.

أما أنجولا، التي تأهلت إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في تاريخها، فتسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وتقديم أداء قوي أمام المنتخب الجزائري

موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا

موعد مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023

تنطلق مباراة الجزائر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الإثنين 15 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقله لمبارة الجزائر وأنجولا

قنوات بث مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023

تبث مباراة الجزائر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الإثنين 15 يناير 2024، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، على قناة beIN SPORTS HD 1 Max.

تردد قناة بين سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

معلق مباراة الجزائر وأنجولا

و تم اختيار المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي من قبل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية للتعليق على مباراة الجزائر أمام أنجولا في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل الجزائر المتوقع ضد أنجولا

من المتوقع أن يلعب منتخب الجزائر بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.



خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، إسلام سليماني.

خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، فارس شايبي.

خط الدفاع: يوسف عطال، آيت نوري، رامى بن سبعيني، عيسى ماندي.