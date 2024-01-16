الآن (0-1) الشوط الثاني مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت تويتر بـدون تقطيع اليوم فى كأس آسيا

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم فى كأس آسيا،Saudi Arabia vs Omanتشهد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024 اليوم إقبالًا كبيرًا من قبل عشاق كرة القدم في الوطن العربي حيث يترقبون المواجهة الملحمية التي ستجمع بين المنتخبين على أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر تعد هذه المباراة الأولى للمنتخب السعودي في إطار المنافسات الخاصة بالجولة الأولى من البطولة يعد ملعب خليفة الدولي في قطر المسرح الرئيسي الذي ستجرى عليه هذه المواجهة الرياضية المهمة وسيكون العديد من الجماهير على موعد مع لحظات تاريخية.

أحداث الشوط الأول

في محاولات من لاعبي المنتخبين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب استطاع منتخب عمان الحصول علي ركلة جزاء نفذها صلاح اليحيائي بتسدبدة أرضية على يسار الحارس الذي لم يتوقعها، وحصل حسان تمبكتي على بطاقة صفراء بعدما تسبب في ركلة الجزاء.

عمان تفأجا السعودية بهدف مبكر

عمان تفتتح التسجيل في المباراة بجوووول! ⚽️ سجل صلاح اليحيائي هدفًا رائعًا في الدقيقة 14، حيث نفذ ركلة جزاء ببراعة. سدد اليحيائي الكرة بقوة ودقة على الأرض، ووضعها في الزاوية اليمنى للمرمى، خداعًا الحارس الذي لم يكن قادرًا على التنبؤ باتجاه الكرة بشكل صحيح. هذا الهدف يمثل بداية مثالية لفريق عمان في المباراة.

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني في إطار القمة العربية الآسيوية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت عمان. يعكس هذا اللقاء أهمية كبيرة في إطار المنافسة الآسيوية، حيث يتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالحماس، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق بداية قوية في مشوارهما بالبطولة.

تم اختيار المملكة العربية السعودية مؤخرًا لاستضافة كأس العالم 2030، ويتضمن المسار المخطط للمملكة العربية السعودية نحو تلك النهائيات تأمين مكان في نسخة 2026 وتحقيق أول فوز لها بكأس آسيا منذ عام 1996.

بعد عام من التجنيد اللافت للنظر في الدوري السعودي للمحترفين، خطى الصقور الخضراء خطوات نحو الهدف الأول بإنهاء عام 2023 بسجل مثالي في تصفيات كأس العالم.

الفوز 4-0 على باكستان منح المدرب روبرتو مانشيني أول نجاح له منذ وصوله في أغسطس، حيث سجل صالح الشهري - الذي سجل هدف التعادل للسعودية ضد الأرجنتين في النهائيات العالمية الأخيرة - هدفين.

ثم سجل مهاجم الهلال هدفين آخرين أمام الأردن بعد خمسة أيام، قبل أن تحول السعودية تركيزها إلى عودتها إلى قطر، حيث فاجأت الأرجنتينيين قبل ما يزيد قليلًا عن عام.

وحافظ رجال مانشيني على نظافة شباكهم ثلاث مرات، ولعبوا ثلاث مباريات ودية هذا الشهر، حيث فازوا على لبنان 1-0 ثم تعادلوا 0-0 مع فلسطين في الدوحة قبل اختتام استعداداتهم ضد هونج كونج يوم الأربعاء.

أدى الفوز بنتيجة 2-0 إلى تمديد مسيرة المنتخب السعودي الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة، والتي تأتي بعد عام تقريبًا من اليوم الذي التقى فيه مع عمان آخر مرة.

ما هو موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة المنتخب السعودي وعمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على استاد خليفة الدولي.

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وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

ولهواة البث المباشر يمكن متابعة البطولة عبر تطبيق TOD TV.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - عمان الثلاثاء 16 يناير 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports AFC خليفة الدولي

تاريخ مواجهات السعودية وعمان

واجه منتخب السعودية منتخب عمان في 22 لقاء من قبل في مختلف المسابقات سواء كانت رسمية أو ودية، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 18 لقاء، بينما فاز منتخب عمان في مباراتين وتعادلا مرتين.

يذكر أن ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.

ويتواجد الأخضر السعودي في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

جميع القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم فستكون اس اس سي سبورت 1 اتش دي بتعليق علي سعيد الكعبي ومشاري القرني وبي ان سبورت اسيا اتش دي بتعليق حسن العيدروس وابو ظبي الرياضية اسيا 1 اتش دي بتعليق عامر عبدالله ودبي الرياضية اسيا اتش دي والكأس 1 اكسترا اتش دي بتعليق أحمد الطيب والكأس 2 اكسترا اتش دي بتعليق محمد السعدي ووالرابعة 1 اتش دي بتعليق سالم السالمي والرابعة 2 اتش دي بتعليق حسام الوائلي.

SSC1 HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Badr 6 26 شرق 12380 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

beIN ASIAN CUP 1

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غرب 12188 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Es’hail 2 25.8 شرق 10810 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

beIN ASIAN CUP 2

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غرب 12188 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Es’hail 2 25.8 شرق 10850 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

beIN ASIAN CUP 3

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غرب 12188 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Es’hail 2 25.8 شرق 10810 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

Alkass EXTRA One HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Es’hail 2 25.8 شرق 10770 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

Alkass EXTRA TWO HD

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Es’hail 2 25.8 شرق 10770 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

Sport TV2 Portugal

Nova Sport Bulgaria

TV4 Football Sweden

Sport Klub 3 Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وعمان | من هنــــا

منتخب السعوديه

تشكيلة المنتخب العُماني المتوقعة ضد السعودية:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

تشكيل منتخب السعوديه

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: ناصر الدوسري، على البليهي، على لاجامي، سعود عبدالحميد.

في وسط الملعب: عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالله الخيبري.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

تردد قناة بي أن سبورت آسيا المفتوحة

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس اكسترا 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الكاس اكسترا 1

القمر الصناعي: بدر سات

قمر: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

يستعد المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا 2023 بمعنويات عالية تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي استلم المسؤولية في شهر أغسطس الماضي، وقاد الفريق إلى فوزين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. يُعد المنتخب السعودي من بين المرشحين القويين للفوز بكأس آسيا هذا العام، حيث يسعى لتحقيق لقبه الرابع في تاريخه.

الفريق السعودي سيخوض مواجهة قوية في الجولة الأولى أمام منتخب عمان، وهي مواجهة تحمل طابعًا عربيًا خاصًا. يسعى المدرب مانشيني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة والتأكيد على قوة الأخضر. يعتبر المنتخب العماني منافسًا صعبًا، حيث يتمتع بلاعبين موهوبين وخبرة قارية.

الأمل معلق على تحقيق الفريق السعودي للانتصار في هذه المواجهة العربية، وذلك ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة. التحدي والإثارة ستكون السمت البارز في هذا اللقاء العربي المرتقب.