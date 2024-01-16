موعد وتفاصيل مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس أمم آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

قمة عربية بين Saudi Arabia - Oman اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، في مواجهة مثيرة ومنتظرة، ستشهد بطولة كأس أمم آسيا 2023 الجولة الأولى من المجموعة السادسة مواجهة قوية بين منتخبي السعودية وعمان. يُقام اللقاء في استاد خليفة الدولي في الدوحة في الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، ومن المتوقع أن يكون الإثارة والتشويق حاضرين خلال هذا اللقاء العربي المهم.

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، والتي تعتبر قمة عربية آسيوية مثيرة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف بتوقيت سلطنة عمان. يُتيح هذا البث المباشر للمشجعين فرصة متابعة الأحداث الرياضية حية ومباشرة، مع توفير تفاصيل مثيرة في إطار هذه المواجهة الهامة.

يتفاءل المنتخب السعودي قبل هذه المباراة بمعنويات عالية، حيث يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة. يتطلع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لقيادة الفريق نحو تحقيق اللقب الرابع للأخضر في تاريخه، بعد الإنجازات السابقة في أعوام 1984 و1988 و1996.

من الجدير بالذكر أن المنتخب العماني يمتلك لاعبين موهوبين ويتمتع بخبرة كبيرة في المحافل القارية. يسعى المنتخب العماني لتحقيق إنجاز في هذه البطولة بعد أن نجح في الفوز بكأس الخليج العربي عام 2017 في الكويت.

سيكون لقاء السعودية وعمان فرصة للجماهير الرياضية لمتابعة مواهب اللاعبين والاستمتاع بلحظات من الندية والمنافسة القوية. يشهد هذا اللقاء تلاقيًا بين فريقين عربيين بارعين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وبداية ناجحة في مشواره بالبطولة.

متي موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024؟

الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، ستشهد منافسات بطولة كأس آسيا نسخة 2024 في قطر لقاءً مثيرًا يجمع منتخب السعودية بنظيره منتخب عمان. يُقام هذا اللقاء المنتظر على أرض ستاد "خليفة الدولي".

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية، موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

اتفرج عندنا.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس الأمم الآسيوية 2024؟

ستكون القناة الرياضية السعودية SSC واحدة من القنوات الرياضية التي ستقوم بنقل مباراة منتخب السعودية ضد عمان في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024. وبجانب ذلك، ستقوم عدة شبكات تلفزيونية حول العالم ببث مباشر لمباريات كأس آسيا، بما في ذلك قناة بي إن سبورت المشفرة. فيما يلي جدول يوضح ترددات قناة SSC 1 HD وBeIN Sports AFC 1 لمتابعة مباراة السعودية وعمان.

يرجى مراجعة القنوات المتاحة في منطقتك لضمان استقبال إشارة البث المباشر للمباراة. يتيح هذا الجدول للجماهير الرياضية فرصة مشاهدة المباراة بشكل مباشر والاستمتاع بتجربة كرة القدم الحماسية في إطار بطولة كأس آسيا.

تردد قناة BeIN Sports AFC 1 تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 معدل الاستقطاب: عمودي v معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيلة مباراة السعودية وعمان كاس اسيا

مع اقتراب مباراة السعودية ضد عمان فى كأس آسيا 2023 تبدأ جماهير المنتخبين بالبحث عن التشكيلة الرسمية للمنتخبين. لا سيما جماهير المنتخب السعودي التي تتابع أهم التطورات والمفاجآت على مستوى القائمة الرسمية لمنتخبها الوطني. نترككم الآن مع التشكيلة المتوقعة في المواجهة المرتقبة:

تشكيلة المنتخب السعودي أمام عمان

تشير تقارير غير رسمية أن السيد روبرتو مانشيني سيدخل المواجهة الهامة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الكسار “العويس”.

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي.

الوسط: سعود عبد الحميد، فيصل الغامدي، محمد كنو، عبد الإله المالكي، محمد البريك.

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

تشكيلة منتخب عمان ضد السعودية

من المرجح أن يدخل الصربي برانكو إيفانكوفيتش مباراة المنتخب السعودي بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي، جمعة الحبسي، خالد البريكي، أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي، عبدالله فواز، أحمد الكعبي، معتز صالح.

خط الهجوم: عمر المالكي، محسن الغساني.

تاريخ المواجهات بين السعودية وعمان

تاريخ المواجهات بين المنتخبين السعودي والعماني يظهر تفوقًا واضحًا لصالح الأخضر، حيث تقابلا في 25 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية، ولاحظنا أنهما لم يتقابلان في إطار بطولة كأس أمم آسيا.

حقق المنتخب السعودي الفوز في 17 مرة خلال هذه المواجهات، بينما اكتفى بالتعادل في 3 مواجهات، وتلقى الخسارة في 5 مناسبات أمام منتخب عمان. وبلغ إجمالي أهداف المنتخب السعودي في مرمى عمان 50 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا من الفريق العماني.

يبرز في تاريخ هذه المواجهات الثنائي ماجد عبدالله وسامي الجابر كأبرز هدافي السعودية في مواجهاتها مع عمان، حيث سجلا كل منهما ستة أهداف.

على الرغم من تفوق السعودية، يظل اللقاء بين الفريقين مثيرًا، خاصةً أنه يأتي ضمن إطار بطولة كأس آسيا 2024، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق النجاح وتقديم أداء مميز يليق بتاريخه الكروي.

مواجهة عربية خالصة

منتخبا السعودية وعمان يستهلان مشوارهما في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بمواجهة مثيرة في الجولة الأولى من المجموعة السادسة. المباراة المنتظرة ستُقام في استاد خليفة الدولي في الدوحة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

يدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة بمعنويات عالية، متطلعًا لتحقيق الفوز على منتخب عمان الذي يتطلع بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية. يعتبر هذا اللقاء العربي الخالص فرصة لكل منتخب للمنافسة بقوة وإظهار إمكانياته في هذا الحدث الكروي المهم.

المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي يقود الفريق السعودي، يسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، حيث يطمح في الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب السعودي، بعد تحقيق الإنجاز في الأعوام 1984 و1988 و1996.

تواجه السعودية تحديًا صعبًا في هذه المواجهة، حيث يتمتع منتخب عمان بلاعبين موهوبين وذوي خبرة في المنافسات القارية. يسعى منتخب عمان لتحقيق أداء مميز في البطولة، خاصة بعد تحقيقه لقب كأس الخليج العربي عام 2017 في الكويت.

ستكون الإثارة والتشويق هما العناوين الأبرز لهذا اللقاء، حيث يترقب عشاق الكرة العربية هذا الصراع الرياضي بفارغ الصبر، في انتظار معركة كروية مليئة بالأحداث والتحديات في أرض قطرية.