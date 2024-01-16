جارية الآن (0-0).. مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت تويتر اليوم في كأس أمم آسيا

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة آسيوية بين Saudi Arabia - Oman اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة سيكون الشاهد على مواجهة نارية بين المنتخبين السعودي وعمان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024، حيث تعتبر هذه المباراة القمة العربية التي تعد بمثابة بداية مثيرة للمشوار القاري.

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم

يُقدم موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمتابعة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني في القمة العربية الآسيوية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت عمان. سيكون هذا اللقاء من أبرز محطات المرحلة الأولى من البطولة، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة ومنتظرة، تجمع بين الحماس والمهارة في أرض المنافسة.

المنتخب السعودي يدخل البطولة وسط تحديات كبيرة، حيث قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني استبعاد نواف العقيدي من القائمة. في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، تحدث مانشيني عن قراراته، وكشف استبعاد حارس المرمى وسلمان الفرج وسلطان الغنام، وهذا التطور قد يؤثر على الأجواء داخل معسكر الأخضر، ويثير تساؤلات الجماهير السعودية حول تأثير تلك القرارات على أداء منتخبهم في البطولة.

الظروف الصعبة التي يمر بها المنتخب السعودي تجعل المباراة الأولى أمام عمان تحمل تحديات إضافية.، ومنتخب عمان، الذي ظهر بتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة، قد يكون عنصر مفاجأة قويًا، وقدرته على إشعال المنافسة وتقديم أداء قوي يجعل هذه المواجهة أكثر تشويقًا.

تأمل الجماهير السعودية أن يظل الأداء الفردي والجماعي للمنتخب قويًا، متجاوزًا التحديات الداخلية، وأن تبقى قرارات المدرب جزءًا فعّالًا وبنّاءً في رحلتهم بالبطولة. ستكون هذه المواجهة محط اهتمام كبير، حيث يتوقع الجمهور الرياضي أداءً مثيرًا وعروضًا رياضية تليق بمستوى البطولة القارية الرفيعة.

متي موعد مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا؟

في يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت، وستشهد مباراة نارية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2023، حيث ستجمع بين المنتخبين السعودي وعمان. المواجهة المرتقبة ستقام على أرضية استاد خليفة الدولي، الذي سيكون الشاهد على تلك اللحظات المثيرة والتنافس القوي بين الفريقين.

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم

وستنطلق صافرة مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، وبالنسبة لتوقيت تونس والمغرب والجزائر، ستقام المباراة في الساعة 6:30 مساءً.

كيفية استقبال تردد القنوات لمباراة السعودية ضد عمان اليوم في كأس آسيا؟

إذا كنت تتطلع إلى مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت، يعتبر الاعتماد على القنوات الرياضية من بين الخيارات المثلى. تتبوأ القناة الرياضية السعودية SSC مكانة بارزة في هذا السياق، حيث تعتبر واحدة من القنوات التي ستقوم بنقل المباراة المنتظرة بين منتخب السعودية وعمان ضمن بطولة كأس آسيا لعام 2024.

بالإضافة إلى قناة SSC، يمكنك متابعة المباراة عبر شبكات التلفزيون الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومن بينها قناة بي إن سبورت، التي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية المشفرة. يتيح لك ذلك الاستمتاع بتغطية مباشرة وشاملة للأحداث الرياضية على مدار البطولة.

وفيما يلي جدول يوضح تردد قناتي SSC 1 HD وBeIN Sports AFC 1 لضمان تتبعك الفعّال لمباراة السعودية وعمان، مما يمنحك فرصة للاستمتاع بأفضل جودة في البث المباشر لهذه المواجهة المثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024؟

في حال كنت متواجدًا في المملكة العربية السعودية، يمكنك متابعة المباراة بسهولة عبر منصة شاهد باشتراك في الباقة الرياضية المخصصة. يتيح لك هذا الاشتراك فرصة مشاهدة المحتوى الرياضي بجودة عالية ودون انقطاع.

أما إذا كنت في عمان أو أي من البلدان العربية الأخرى، يمكنك الاعتماد على تطبيق TOD لمتابعة المباراة بكل سهولة. يقدم تطبيق TOD فرصة للمشاهدين في المنطقة للاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وممتعة للأحداث الرياضية، بما في ذلك مباراة المنتخب السعودي وعمان.

الحكم في مباراة السعودية وعمان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفخر عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة السعودية وعمان، وهي المواجهة الافتتاحية للفريقين في بطولة كأس آسيا. سيكون الحكم الأسترالي شوف إيفانز في زمام الأمور، حيث سيقود طاقم التحكيم في هذا اللقاء المهم، الذي يعتبر بداية رحلة الفريقين في هذا الحدث الرياضي الكبير.

طاقم التحكيم الذي اختاره الاتحاد الآسيوي يضم مجموعة من الحكام المحترفين الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية في مجال التحكيم. الحكم شوف إيفانز، الذي سيقود المباراة، يعتبر أحد أبرز الحكام الأستراليين وقد حقق سمعة طيبة على الساحة الدولية.

تكمن أهمية هذا الإعلان في تحديد الأفرقة الرئيسية التي ستدير المباريات وتضمن تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال. الحكم وطاقم التحكيم يلعبون دورًا حيويًا في توجيه سير اللعب وضمان تقديم مستوى عالي من النزاهة والعدالة في المباراة.

تشكيل مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي؛

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك؛

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

ثانيًا: تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

تاريخ مواجهات منتخب السعودية أمام عمان

تاريخ مواجهات بين منتخبي عمان والسعودية في بطولة كأس الخليج العربي يعود إلى فترة طويلة، حيث كانت المواجهة الأولى في إطار بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 4) في إبريل 1976. في تلك المباراة التاريخية، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على أراضي قطر.

سجل للمنتخب السعودي في تلك المباراة الرائعة ثلاثية مذهلة، حيث سجل "محمد المغنم الصاروخ"، "خالد سرور"، و"عيسى خليفة" في الدقائق 3 و19 و82 على التوالي. من جانب عمان، تمكن مبارك العلوي من تسجيل هدف الشرف في الدقيقة الخامسة.

واستمرت مواجهات الفريقين في بطولات كأس الخليج العربي، حيث تكررت مبارياتهم في النسخ المختلفة. في النسخة الخامسة من البطولة (خليجي 5) في العراق، حقق المنتخب السعودي فوزًا آخر على عمان بنتيجة 4-0، وسجلت الأهداف عن طريق "سعود جاسم" و"عيسى خليفة" و"ماجد عبد الله".

واستمرت المباريات بين الفريقين، حيث بلغ عدد المواجهات حتى عام 2019 إلى 15 مباراة، وكانت السعودية قد انتصرت في 13 منها مقابل انتصارين لعُمان فقط.

لكن يظل لحظة تاريخية بارزة في ذاكرة عمان، وهي الفوز على السعودية في نهائي كأس الخليج عام 2009 بركلات الترجيح 5/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أما في إطار تصفيات كأس العالم، فكانت المواجهة الأولى في سبتمبر 2011 وانتهت بالتعادل دون أهداف في كلا المباراتين. وفي آخر مباراة بينهما في كأس الخليج عام 2023، تمكنت عمان من تحقيق الفوز 2-1 على السعودية.

تاريخ مواجهات عمان والسعودية

تاريخ المباراة النتيجة المناسبة يوم 4 أبريل 1976 السعودية 3-1 عمان بطولة خليجي 4 قطر يوم 28 مارس 1979 السعودية 4-0 عمان بطولة خليجي 5 العراق يوم 31 مارس 1983 السعودية 3-0 عمان بطولة خليجي 6 الامارات يوم 15 مارس 1984 السعودية 3-1 عمان بطولة خليجي 7 سلطنة عمان يوم 26 أكتوبر 1984 السعودية 6-0 عمان تصفيات كأس أمم آسيا يوم 28 مارس 1986 السعودية 3-1 عمان بطولة خليجي 8 البحرين يوم 2 مارس 1988 السعودية 2-0 عمان بطولة خليجي 9 السعودية يوم 4 ديسمبر 1992 السعودية 2-0 عمان بطولة خليجي 11 قطر يوم 4 نوفمبر 1994 السعودية 2-1 عمان بطولة خليجي 12 الامارات يوم 15 اكتوبر 1996 السعودية 1-0 عمان بطولة خليجي 13 عمان يوم 5 نوفمبر 1998 السعودية 1-0 عمان بطولة خليجي 14 البحرين يوم 27 يناير 2002 السعودية 2-0 عمان بطولة خليجي 15 السعودية يوم 6 يناير 2004 السعودية 2-1 عُمان بطولة خليجي 16 الكويت يوم 16 أبريل 2005 السعودية 2-1 عُمان دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى يوم 1 يوليو 2007 السعودية 1-1 عُمان (فوز عمان 3-1 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية) دورة سنغافورة الآسيوية الدولية 2007 يوم 17 يناير 2009 عُمان 0-0 السعودية (فوز عمان 6-5 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية) نهائي كأس الخليج العربي 19 عمان يوم 12 اغسطس 2009 عُمان 2-1 السعودية مباريات دولية ودية يوم 2 سبتمبر 2011 عُمان 0-0 السعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 – (المرحلة الثالثة) يوم 15 نوفمبر 2011 السعودية 0-0 عُمان تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 – (المرحلة الثالثة) يوم 28 ديسمبر 2017 السعودية 0-2 عُمان بطولة كأس الخليج العربي 23 الكويت يوم 2 ديسمبر 2019 عُمان 1-3 السعودية بطولة كأس الخليج العربي 24 يوم 7 سبتمبر 2021 عُمان 0-1 السعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 – (المرحلة الثالثة) يوم 27 يناير 2022 السعودية 1-0 عُمان تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 – (المرحلة الثالثة) يوم 12 يناير 2023 السعودية 1 – 2 عُمان بطولة كأس الخليج العربي 25 – (المرحلة الثالثة) يوم 16 يناير 2024 السعودية ضد عمان مجموعات كأس آسيا 2023 قطر

مباريات المنتخب السعودي بكأس آسيا 2024

تقام اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري 2024 أولى مباريات المنتخب الأخضر في بطولة كأس آسيا ضد منتخب عمان، ويوم 21 يناير سوف يواجه المنتخب السعودي منتخب قيرغيزستان ويوم الخامس والعشرون من نفس الشهر سوف يواجه منتخب تايلاند، وتلك المباريات سوف تحديد مصير المنتخب والصعود إلى الأدوار التالية من البطولة.

ويدخل المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني الذي تولى المهمة خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد في شهر أغسطس الماضي، وقاد المنتخب في مباراتين رسميتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وفاز بهما على باكستان برباعية نظيفة والأردن بهدفين دون رد.

ويُعد المنتخب السعودي واحدًا من أقوى المنتخبات المرشحة لحصد لقب بطولة كأس آسيا 2023، ويبحث الأخضر عن التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، واستطاع من أول مشاركة له عام 1984 في سنغافورة من تحقيق اللقب الأول له قارياً.

ونجح المنتخب السعودي بعد ذلك من المحافظة عليه في النسخة التي تلتها واستضافتها قطر عام 1988، كما حقق ثالث ألقابه في البطولة التي أقيمت عام و1996 في الإمارات، وجاء في المركز الثاني ببطولة كأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1992، 2000 و2007.

وعلى الجانب الآخر، يشارك المنتخب العماني في كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له التأهل لمنافسات البطولة 4 مرات فقط، ونجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في النسخة الأخيرة بالإمارات، بعدما حجز مقعده عن المجموعة السادسة كأفضل ثالث.