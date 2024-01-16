ميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة



استقبل ميناء دمياط 8 سفن وغادرته 6 سفن، بينما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و548 طنا شملت 2413 طن رمل، و9877 طن يوريا، و1100 طن مولاس، و10910 أطنان أسمنت معبأ، و1200 طن ملح معبأ و48 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و452 طنا شملت 1300 طن خردة، و6694 طن ذرة، و3998 طن قمح، و510 أطنان زيت طعام، و14400 طن فول صويا، و2250 طن حديد و9300 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 421 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 595 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3781 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ143 ألفا و858 طنا.

وتابع أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص بلغ 204 آلاف و115 طنا، منوها بأن قطارا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1274 طن قمح متجه لصوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6123 شاحنة.