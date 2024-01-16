يلا شوت مباراة السعودية وعمان بث مباشر بدون تقطيع SSC

شاهد الان يلا شوت مباراة السعودية وعمان بث مباشر دون تقطيع SSC.. رابط مشاهدة مباراة السعودية مباشرة تويتر،يطمح منتخب السعودية في تحقيق الفوز في مباراة اليوم والتي يخوضها ضد منتخب عمان في إطار مباريات الجولة الأولى في المجموعة السادسة في أمم آسيا حيث يستهدف تصدر المجموعة مبكرًا من أجل تأمين التأهل للدور التالي في البطولة القارية.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه منتخبات عمان وقرغيزستان وتايلاند.

تشير الأرقام إلى أن 9 مباريات جمعت بين منتخبي السعودية وعمان قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين مساء اليوم في كأس آسيا وبشكل عام ينحاز التاريخ لصالح الأخضر في لقاءات الفريقين حيث استطاع أن يحقق الفوز في 6 مواجهات بينما لم يتمكن منتخب عمان سوى من حسم مباراة وحيدة لصالحه فيما انتهت 2 من مواجهات الفريقين بالتعادل.

وتكشف حصيلة الأهداف عن تفوق واضح للمنتخب السعودي الذي استطاع لاعبوه تسجيل 16 هدفًا في مقابل 3 أهداف فقط سجلها لاعبو منتخب عمان.

ويسعى المنتخبان لضمان تحقيق أول ثلاث نقاط سعيًا وراء التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دون انتظار أي مساعدات في مجموعة تبدو سهلة، حيث تضم إلى جانبهما منتخبي تايلاند وقيرغيزستان، اللذين يفتتحان مواجهات المجموعة في استاد "عبدالله بن خليفة".

ويعد المنتخب السعودي أحد عمالقة كأس آسيا التاريخيين، حيث حقق اللقب ثلاث مرات سابقة في أعوام 1984 و1988 و1996، لكنه منذ ذلك الحين فشل في الصعود إلى منصة التتويج، أما المنتخب العماني الذي فاجأ الجميع بمشوار ذهبي في كأس الخليج العربي 2023 في يناير من العام الماضي، ووصل إلى المباراة النهائية، ثم خسر بصعوبة من العراق، فيخوض منافسات النسخة الـ18 من كأس آسيا على أمل تحسين سجله في البطولة بعد أربع مشاركات سابقة بدأت عام 2004، ولم يتخطَ خلالها دور المجموعات إلا في النسخة السابقة عام 2019 في الإمارات حين تأهل لدور الـ16، ثم خسر من إيران.

وبينما يحفل تاريخ مواجهات المنتخبين بـ24 مباراة سابقة في مناسبات وبطولات وتصفيات مختلفة، شهدت فوز "الأخضر" السعودي في 17 منها، وفوز "الأحمر" العماني في خمس مناسبات، والتعادل في مباراتين، لكن المباراة المقبلة هي الأولى بينهما في كأس آسيا، بينما كانت المباراة الأخيرة بين الطرفين في دور المجموعات من كأس الخليج العربي قد انتهت بفوز عمان بنتيجة (2 - 1).

يلا شوت مباراة السعودية وعمان بث مباشر دون تقطيع SSC

ويريد المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني أن يتعلم فريقه الدرس من منتخب إيطاليا الفائز ببطولة أمم أوروبا 2020، حيث قاد مانشيني فريقًا لم يكن مرشحًا للقب للتغلب على بلجيكا وإسبانيا وإنجلترا للفوز بالكأس الغالية، والآن يطلب من لاعبيه السعوديين أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق اللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ البلاد.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة عمان

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك

خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري.

الأسطورة مباراة السعودية وعمان تويتر والقنوات الناقلة

ستجري مواجهة بين الفريق الوطني السعودي ونظيره العماني للمرة الأولى في المباراة المقررة ليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير من العام 2024، ضمن اللقاءات الافتتاحية لمسابقة كأس آسيا لعام 2024 التي تقام في دولة قطر.

اللقاء بين السعودية وعمان سيقام في استاد خليفة الدولي، ومن المنتظر أن يبدأ اللقاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، والسادسة والنصف مساءً وفق توقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لكأس اسيا 2024

تردد قناة بي إن سبورتس الخاصة بكأس آسيا الأولى عبر قمر صناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN Sports الخاصة بكأس آسيا الأول عبر القمر الصناعي سهيل سات.

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10810.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تشكيل منتخب السعودية

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الحراسة الدفاعية: ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي وسعود عبد الحميد.

في وسط الملعب: يتمركز عبدالإله المالكي بجانب محمد كنو، كما يشغل عبدالله الخيبري موقعًا في هذه المنطقة.

في خط المقدمة الهجومية: يتألف من اللاعب سالم الدوسري، إضافة إلى فهد المولد وكذلك فراس البريكان.

معلق مباراة السعودية وعمان

يتناول التعليق على مجريات لقاء كرة القدم بين السعودية وعمان من خلال قناة الكأس كل من الرياضيين: أحمد الطيب ومحمد السعدي، حيث يقدمان تحليلهما عبر قناتين صوتيتين مختلفتين بالإضافة إلى ذلك، يشارك حسن العيدروس في التعليق من خلال قناة بي إن سبورتس كما يوفر كل من سعيد الكعبي ومشاري القرني تعليقاتهم عبر قناتي صوت متنوعة ضمن شبكة إس إس سي.