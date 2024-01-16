موعد مباراة تونس وناميبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت

مواجهة إفريقية بين Tunisia - Namibia اليوم، موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا، ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ21 في تاريخه، ويطمح في تحقيق أداء متميز بقيادة مديره الفني جلال قادري. يشهد مشوار تونس في البطولة محطات مهمة، حيث استطاعت النسور قرطاج التتويج بلقب البطولة في عام 2004 عندما كانت تستضيف البطولة.

موعد مباراة تونس وناميبيا

زوار ومتابعو موقع "بوابة الفجر" الأعزاء، نرحب بكم في تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس وناميبيا في إطار كأس أمم إفريقيا 2023.

تأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية، حيث يلتقي منتخب تونس بمنافسه ناميبيا على أرضية ملعب "كورهوغة"، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يشارك منتخب تونس في المجموعة الخامسة، حيث يتنافس مع منتخبات ناميبيا، جنوب إفريقيا، ومالي، في سعيهم جميعًا لتحقيق النجاح والتأهل للمراحل القادمة في البطولة.

تابعوا معنا تحديثات هذه المواجهة المثيرة وكونوا على استعداد للتمتع بلحظات كرة القدم الرائعة.

تجاوز المنتخب التونسي العديد من التحديات في مشواره بكأس الأمم الإفريقية، حيث خاض 80 مباراة في مشاركاته السابقة. تحقق للفريق النجاح في 25 مباراة، بينما تعادل في 29 مباراة، وخسر 26 مباراة.

في مواجهته القادمة أمام منتخب ناميبيا، يتطلع المنتخب التونسي لتحقيق بداية قوية في البطولة. يعد هذا اللقاء لحظة استثنائية حيث يتطلع الفريق لتسجيل هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، بينما يسعى لتجنب استقبال هدف رقم 95.

المدير الفني جلال قادري يعمل على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بهدف تعزيز فرص التأهل للدور الثاني مبكرًا في هذه البطولة القارية المهمة.

موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، مباراة مهمة تجمع بين المنتخب التونسي ونظيره الناميبي، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023. ستقام المواجهة على أرضية ملعب "أمادو جون كوليبالي".

من المتوقع أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء الهام الذي يأتي في إطار المنافسات القوية للبطولة الأفريقية.

مشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر يلا شوت

تعتبر المباراة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بهدف تعزيز فرصهم في التأهل للدور المقبل من البطولة. يتطلع الجمهور التونسي بشغف إلى أداء منتخبهم وتحقيق النجاح في مشوارهم بالبطولة القارية الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا

أما القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا، فستنقل المباراة على قنوات بين سبورتس الرياضية على قناتي beIN Sports HD 1 Max وقناة beIN Sports HD 2 Max1 الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتاح لمحبي كرة القدم فرصة مشاهدة مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports الرياضية. ستكون المباراة منقولة على قنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max1، وهي القنوات الحصرية لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بفضل هذه القنوات الرياضية الرائدة، يمكن للجماهير التونسية والمشجعين في المنطقة الاستمتاع بتغطية حية وشاملة للمباراة، حيث يمكنهم متابعة الأحداث والتشويق في مشوار المنتخبين خلال هذه المواجهة الهامة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وناميبيا اليوم في أمم إفريقيا؟

ستكون هناك خيارات إضافية لمتابعة مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا عبر بث مباشر. يمكن للمشجعين متابعة اللقاء على تويتر من خلال توفر خدمة البث المباشر هناك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت" لمتابعة الأحداث والتشويق في الوقت الفعلي، مما يتيح للمشجعين الاستمتاع بالمباراة عبر الإنترنت بشكل سهل ومريح.

تونس ضد ناميبيا

منتخب تونس يعي مدى التحديات التي تنتظره في مواجهته أمام منتخب نامبيا اليوم، إذ تعتبر هذه المباراة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعود آخر لقاء رسمي بينهما إلى عام 1998 في تصفيات كأس العالم، حيث نجح المنتخب التونسي في حسم المباراة لصالحه.

تتطلع تونس إلى بداية قوية في مشوارها بالبطولة، وهي تسعى جاهدة لتحقيق تتويجها بلقب كأس الأمم الإفريقية. يشار إلى أن منتخب تونس يتنافس في مجموعة قوية تُعتبر بمثابة "مجموعة الموت"، حيث تضم أيضًا منتخبات جنوب إفريقيا ومالي، إلى جانب نامبيا.

سيكون للمنتخب التونسي فرصة اليوم لتحقيق انطلاقة ناجحة في مشواره بالبطولة والمنافسة بقوة من أجل الوصول إلى المراحل النهائية وتحقيق طموحاتها في البطولة القارية.

مجموعة صعبة

يستعد المنتخب التونسي لمشاركته رقم 21 في المونديال الإفريقي تحت قيادة مدربه الوطني جلال قادري، الذي يحلم بقيادة نسور قرطاج نحو تتويج ثانٍ بكأس الأمم الإفريقية بعد الحصول على الكأس في 2004 عندما استضافت تونس البطولة على أراضيها.

ويأمل المنتخب التونسي في تحقيق الانتصار الذي يضمن له التأهل إلى الدور الثاني، سواء كواحد من أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الأول أو الثاني، أو كواحد من أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث، وذلك بالاعتماد على تاريخه الحافل في البطولة، حيث توج باللقب مرة واحدة في عام 2004، ووصل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية عام 2019.

ويتواجد إلى جانب تونس وناميبيا في المجموعة الخامسة، كل من منتخب مالي ومنتخب جنوب إفريقيا، وهي المجموعة التي تسمى حرفيا مجموعة الموت نظرا لقوة الفرق التي وضعتها القرعة فيها.