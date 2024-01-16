عاجل.. قفزة في أسعار الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 16-1-2024

قفزت أسعار الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء في مصر، بشكل مفاجيء ليصعد الجرام بنحو 125 جنيها على مدار التعاملات، بالرغم من تراجع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى مستوى 2038 دولارا للبيع، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي عالميًا، فيما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة العام الجاري.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3914 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر شراء الذهب نحو 3857 جنيها.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مستوى 3425 جنيها للبيع، وبلغ سعر شراء جرام الذهب حدود 3375 جنيها.

بلغ سعر الذهب اليوم عيار18 بيع نحو 2935جنيها، مقابل سعر شراء جرام الذهب عند 2892 جنيها.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في مصر نحو 27400 جنيه، وذلك من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، حيث يزن 8 جرامات ومن عيار الذهب 21.