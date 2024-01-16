الأسهم الأوروبية تتراجع مع إحباط المركزي الأوروبي لأمال خفض سريع للفائدة



أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء، مع استمرار الأسواق في التركيز على الأخبار والتعليقات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 الإقليمي انخفاضًا مؤقتًا بنسبة 0.3%، مع تراجع معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة السلبية.

وقادت المرافق الخسائر، بانخفاض 1.2%. شهدت ماركة الأزياء Hugo Boss أكبر انخفاض، حيث انخفضت بنسبة 9%، بعد أن فاقت توقعات المحللين لأرباحها.

وقد أعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن سلسلة من وجهات النظر المتباينة في القمة حتى الآن، لكنهم تراجعوا إلى حد كبير عن توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءًا من الربيع.

وقال رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، لشبكة CNBC إن هناك تهديدات للصورة التضخمية التي قد تعني عدم انخفاض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو إنه يتوقع أن يتم التخفيض هذا العام، لكن من السابق لأوانه مناقشة الموسم الذي قد يحدث فيه ذلك. ولم يتم وضع ماريو سينتينو من البنك المركزي البرتغالي الأكثر تشاؤما على جدول زمني، لكنه شدد على أن التضخم في منطقة اليورو يسير في مسار جيد.

وكثف المنتدى السنوي نشاطه يوم الثلاثاء، حيث تضمن خطابات خاصة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.