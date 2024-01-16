16 مليار يورو خسائر شركات التصنيع الأوروبية سنويا بسبب المنتجات المقلدة

أظهرت دراسة لوكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية، نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، تكبد شركات الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال الأوروبية خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بسبب تقليد منتجاتها.



وأوضحت الدراسة أن شركات التصنيع الأوروبية فقدت نحو 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها، وهو ما يشكل أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية واقتصادات الدول.



وتأتي صناعة لعب الأطفال في ألمانيا كأشد القطاعات تضررًا من ظاهرة تقليد المنتجات، حيث تخسر نحو ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو، كما أن قبرص هي الدولة الأشد تضررًا من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل.



وتخسر صناعة الملابس الأوروبية نحو 12 مليار يورو من إيرادتها سنويًا بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 5.2 % من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنويًا.



كما يخسر قطاع مستحضرات التجميل نحو 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8 % من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة، في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريبًا، بما يعدل 8.7 % من إجمالي حجم أعماله.



وتشير الدراسة التي اعتمدت على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021 إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد، في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 الف وظيفة، وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.