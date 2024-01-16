البنوك الصينية تسجل 4.36 مليار دولار عجزا صافيا في تسوية العملات الأجنبية في ديسمبر

سجلت البنوك الصينية 31 مليار يوان (نحو 4.36 مليار دولار) عجزا صافيًا في تسوية العملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، حسب الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

وأشارت الهيئة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن مشتريات البنوك من العملات الأجنبية بلغت خلال الشهر الماضي 1.43 تريليون يوان، فيما بلغت المبيعات 1.47 تريليون يوان.

وأوضحت أن مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية في عام 2023 وصلت إلى 15.53 تريليون يوان، فيما بلغت مبيعاتها نحو 16.06 تريليون يوان.

وأظهرت الأرقام أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بلغت 3.238 تريليون دولار بنهاية عام 2023.