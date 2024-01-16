البنوك الصينية تسجل 4.36 مليار دولار عجزا صافيا في تسوية العملات الأجنبية في ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت البنوك الصينية 31 مليار يوان (نحو 4.36 مليار دولار) عجزا صافيًا في تسوية العملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، حسب الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

 

وأشارت الهيئة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن مشتريات البنوك من العملات الأجنبية بلغت خلال الشهر الماضي 1.43 تريليون يوان، فيما بلغت المبيعات 1.47 تريليون يوان.

 

وأوضحت أن مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية في عام 2023 وصلت إلى 15.53 تريليون يوان، فيما بلغت مبيعاتها نحو 16.06 تريليون يوان.

 

وأظهرت الأرقام أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين بلغت 3.238 تريليون دولار بنهاية عام 2023. 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

عاجل| قرار جديد من البنوك يشعل أسعار الذهب و الدولار بالسوق السوداء

أهداف مباراة السعودية وعمان اليوم 16-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة قطر وطاجيكستان اليوم 17-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة الجزائر وأنغولا اليوم 15-01-2024 في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت اليوم | كأس أمم إفريقيا 2023

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة المغرب وتنزانيا يلا شوت بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا 2023

الآن (1 - 1) اهداف مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا [الغزلان يعودون]