موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ومالي يلا شوت

منافسة أفريقية بين South Africa - Mali اليوم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، إذا كنت من محبي كرة القدم، فإن مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس أمم إفريقيا 2024 ستكون مثيرة للاهتمام، خاصة بناءً على الأداء الممتع الذي قدمه كل من الفريقين في السنوات الأخيرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ومالي يلا شوت

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة المنتخبين مالي وجنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم. يُقام هذا اللقاء الهام اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المجموعة الرابعة، في إطار المنافسات التي تحتضنها كوت ديفوار.

يمكن للمشجعين متابعة الأحداث المثيرة والتشويقات عبر بث مباشر على موقع "بوابة الفجر"، الذي يُتيح لهم فرصة متابعة جميع التحركات واللحظات المثيرة في هذه المواجهة المهمة بين المنتخبين. لا تفوتوا فرصة متابعة هذه المواجهة الرياضية المثيرة والتي تعد جزءًا من التنافس القوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

يتميز منتخب جنوب إفريقيا بوجود العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم بيرسي تاو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي. ويشرف على تدريبه هوغو بروس، الذي قاد الفريق للفوز بكأس الأمم الإفريقية في 2017، ويتمتع بخبرة واسعة في القارة الإفريقية.

أما منتخب مالي، فكان قريبًا من التأهل لكأس العالم 2022، ويضم قائمة قوية من النجوم مثل إيف بيسوما وموسى دومبيا، بالإضافة إلى اللاعب العربي المعروف أليو ديانغ. وتتسم هجمات المنتخب بالقوة بفضل لاعبين مثل تراوري ودوكوري وسيسوكو.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة أيضًا للمشاركة العربية، حيث يتواجد منتخب تونس في نفس المجموعة وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ناميبيا.

موعد وتوقيت مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024

منتخب مالي سيواجه نظيره جنوب إفريقيا في مباراة مهمة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم إفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار وتمتد حتى 11 فبراير القادم، حيث يسعى كل منتخبين لتحقيق بداية قوية وضمان حصولهم على النقاط الثلاث في هذه المواجهة الهامة.

مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بث مباشر يلا شوت

تنطلق مباراة جنوب افريقيا ضد مالي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 12 مساءًا بتوقيت الإمارات على ملعب أمادو جون كوليبالي في كوت ديفوار.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي اليوم؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون جميع المباريات متاحة للمشاهدين حصريًا على شاشاتها في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج.

وسيكون باقة القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024 تشمل قناتي "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

تردد القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا ومالي من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب إفريقيا وومالي في كأس الأمم الإفريقية

تشكيل مالي المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري- مامادو فوفانا- بوبكر كوياتي- سيكو نياكاتي.

خط الوسط: محمد كامارا- أليو ديانج- إيف بيسوما- بوبكر تراوري.

خط الهجوم: سيكو كويتا- نيني دورجيليس.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع ضد مالي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا.

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش.

خط الهجوم: بيرسي تاو، موثيبا.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية -غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر -موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - نامبيا.

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

طاقم مصري لإدارة مباراة جنوب إفريقيا ومالي اليوم

لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت تكليف محمد عادل بدور الحكم لمباراة مالي وجنوب إفريقيا في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا. يُذكر أن موعد هذه المواجهة المهمة سيكون يوم الثلاثاء المقبل. وسيكون طاقم التحكيم المكلف يتألف أيضًا من مساعدين هما محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بالإضافة إلى أمين عمر الذي سيكون الحكم الرابع.

جنوب إفريقيا منافس شرس أمام مالي

تأتي مواجهة بين منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع تحديات كبيرة لكل فريق. لدى جنوب إفريقيا، يعول المدرب إيريك تشيل على خبرات وكفاءات لاعبيه لتحقيق بداية قوية. في حراسة المرمى، يظهر دياوارا، بينما يتشكل الدفاع من تراوري، نياكاتي، فوفانا، وساكو. في خط الوسط، يمكن أن يظهر حيدرة، كوليبالي، وبيسوما، بينما يشكل دومبيا، كويتا، وسيسوكو ثلاثي الهجوم المنتظر.

ويتواجد جنوب إفريقيا ومالي في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات تونس وناميبيا.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيتول، ثابيلو ماسيكو.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا زواني، إيفيدنس ماكجوبا.

تشكيل مالي أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هماري تراوري، بوباكار كوياتي، سيكو نياكاتي، فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا، إيف بيسوما، أليو ديانج، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: سيكو كويتا، لاسين سينايكو.

أما بالنسبة لمالي، فيعول المدرب هوغو بروس على نجومه في الشق الهجومي، حيث يضم الفريق زواني وتاو كخيارات قوية. في الدفاع، يتألف التشكيل من موداو، زولو، سيبيسي، وموديبا. في خط الوسط، قد يظهر موكوينا وسيثول. أما في خط الهجوم، فمن المتوقع أن يكون زواني وتاو هما الخيارين الرئيسيين لتهديد مرمى جنوب إفريقيا.

رفض مدرب منتخب مالي، إيريك شيل، التقليل من أهمية منتخب جنوب إفريقيا، حيث يعتبر أنه يجب على الجميع احترامه كفريق منافس في كأس الأمم الأفريقية. وأشار شيل إلى أن جنوب إفريقيا قد يفتقر إلى لاعبين محترفين خارج البلاد، ولكن ذلك لا يقلل من جودة وقوة الفريق.

وتطرق شيل إلى التاريخ الرياضي بين المنتخبين، حيث التقيا آخر مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في عام 2013، حيث فاز منتخب مالي بتلك المواجهة بركلات الترجيح. كما تواجها مرة أخرى في عام 2019 في مباراة ودية انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.