يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بـدون تقطيع في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ومالي في كأس أفريقيا

لقاء أفريقي بين South Africa - Mali اليوم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا،منتظرة مواجهة نارية في كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث يتواجه منتخب جنوب إفريقيا والمنتخب المالي في مباراة افتتاحية قوية ومتوقعة. يبدأ المنتخب المالي مشواره في البطولة بهذه المواجهة، وتعد تلك المواجهة ذات أهمية خاصة في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة التي تُقام في كوت ديفوار.

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ومالي في كأس أفريقيا

يُقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة المنتخبين الوطنيين لكرة القدم، مالي وجنوب أفريقيا، في إطار منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023. يأتي هذا اللقاء ضمن الدور الأول للبطولة القارية التي تُقام في كوت ديفوار، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز لتحقيق بداية قوية في المسابقة.

ستتاح المباراة للجماهير لمتابعتها مباشرة عبر موقع "بوابة الفجر"، وذلك للتمتع بأحداث اللقاء وتفاصيله، حيث سيكون اللقاء فرصة للمشجعين لمتابعة مواهب الفرق واستمتاع بالأداء الكروي المثير الذي سيقدمه الفريقان في هذه المواجهة الهامة.

يأتي هذا اللقاء في سياق المنافسة القوية بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في بداية موفقة لمشواره في البطولة. يتميز المنتخبان بوجود لاعبين محترفين في الدوريات العالمية، مما يزيد من جاذبية اللقاء ويجعله محط أنظار عشاق كرة القدم.

من المرجح أن يشهد اللقاء منافسة شديدة، حيث يتنافس الفريقان على الانتصار في موقعة صعبة. يأتي هذا في إطار التشويق والتوتر الذي يحيط بانطلاق البطولة الأفريقية، حيث يسعى كل فريق إلى تقديم أداء قوي والمضي قدمًا نحو تحقيق النجاح في المنافسة.

تتطلع الجماهير بفارغ الصبر لاستعراض مهارات وقدرات لاعبي المنتخبين، وسط ترقب كبير للنتيجة النهائية وكيفية تأثيرها على مجريات البطولة. يأتي هذا اللقاء كفرصة للفرق لإظهار جاهزيتها والمنافسة بقوة منذ بداية البطولة.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بث مباشر، ومنتخب مالي يستعد لمواجهة منافسه القوي جنوب إفريقيا في مباراتهما الافتتاحية ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار. هذه المواجهة تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وتعد بداية هامة للمنتخبين لتحقيق الانطلاقة الإيجابية في المسابقة.

مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ومالي بث مباشر يلا شوت

تنطلق صافرة مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ضد مالي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 12 مساءًا بتوقيت الإمارات على ملعب أمادو جون كوليبالي في كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا

تأكدت شبكة قنوات بي إن سبورت من مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق كرة القدم في الوطن العربي، حيث حصلت على حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. ستقدم المجموعة التلفزيونية الشهيرة تغطية حصرية لجميع المباريات عبر شاشاتها، مما يتيح للمشاهدين من المحيط إلى الخليج الاستمتاع بمتابعة أبرز الأحداث في هذا الحدث الكروي الكبير.

باقة القنوات التي ستنقل بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024 تشمل قناتي "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX". يمكن للمشاهدين توقع تجربة ممتعة وشيقة عبر هذه القنوات، حيث ستوفر أفضل جودة للبث وتحليلات دقيقة لأبرز لحظات المباراة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام بي إن سبورت بتقديم محتوى رياضي عالي الجودة ومتنوع للجماهير الرياضية في المنطقة، وتعزز مكانتها كشريك رئيسي في نقل وتغطية الأحداث الرياضية الكبرى.

تردد القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن حصولها على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2024 عبر الإنترنت، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بالبث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا ومالي عبر منصاتها الرقمية. يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD أو من خلال خدمة beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب إفريقيا وومالي في كأس الأمم الإفريقية

تشكيل مالي المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري- مامادو فوفانا- بوبكر كوياتي- سيكو نياكاتي.

خط الوسط: محمد كامارا- أليو ديانج- إيف بيسوما- بوبكر تراوري.

خط الهجوم: سيكو كويتا- نيني دورجيليس.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع ضد مالي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا.

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش.

خط الهجوم: بيرسي تاو، موثيبا.

بيرسي تاو أساسيا وديانج احتياطيا

من المتوقع أن يكون لقاء منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الأفريقية 2024 مثيرًا، حيث يتوقع أن يكون الهجوم الجنوب أفريقي بقيادة اللاعب بيرسي تاو هو العنصر الرئيسي في مواجهة المنتخبين. يُتوقع أن يكون تاو جزءًا من التشكيلة الأساسية لجنوب إفريقيا، بينما قد يجلس لاعب خط الوسط البارز أليو ديانج على دكة البدلاء للمنتخب المالي.

فيما يتعلق بتاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، تشير الإحصائيات إلى توازن نسبي، حيث التقى المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حقق كل منهما الفوز في مباراتين، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

تأتي هذه المواجهة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي تونس ونامبيا. يتطلع كل منتخب إلى تحقيق بداية قوية في البطولة وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة الهامة.

كأس أمم إفريقيا قائمة جنوب إفريقيا

جاءت قائمة جنوب إفريقيا كالتالي: في حراسة المرمى: رونوين ويليامز - ريكاردو جوس - فيلي موثوا.

خط الدفاع: سيدين موبي - جرانت كيكانا - أوبيري موديبا - سياندا زولو - ترينس ماشيجو - خوليسو موداو - نكوسيناثي سيبسي - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - تابمانج موناري - ثابيلو ماكيسو - سفيفيلو سيتولي - جايدن آدامز - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - زاكيلي ليباسا - أسوين أبوليس - ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنيس ماكجوبا.

كأس الأمم الإفريقية، قائمة مالي

فيما جاءت قائمة مالي على النحو الآتي: في حراسة المرمى: دجيجي ديارا (يانج أفريكانز)، أبو بكر دومبيا (النخبة الإفريقية)، إسماعيل دياوارا (مالمو).

خط الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد)، فالاي ساكو (مونبلييه)، بوبكر كوياتي (مونبلييه)، مامادو فوفانا (أميان)، سيكو نياكاتي (براجا)، موسى ديارا (تولوز)، أمادو دانتي (ستروم جراز).

خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم)، محمد كاميرا (موناكو)، دودو حيدرة (لايبزيج)، أليو ديانج (الأهلي)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا)، كاموري دومبيا (بريست)، أداما نوس تراوري (هال سيتي)، إيف بيسوما (توتنهام)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون).

خط الهجوم: سيكو كويتا (سالزبورج)، نيني دورجيليس (سالزبورج)، موسى دومبيا (العدالة)، فوسيني دياباتي (لوزان)، إبراهيم سيسوكو (سانت ستيفن)، لاسين سينايوكو (مونبلييه)، يوسوفا نيكاتي (بني ياس)، سيريني دوكوري (لوريان).