جوجل تسرح مئات الموظفين في فريق مبيعات الإعلانات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلنت جوجل المملوك لشركة "ألفابت" تسريح مئات الموظفين في فريق مبيعات الإعلانات، في أحدث عمليات تقليص للوظائف بالشركة، مع نمو الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتخفيف أعباء العمل.

 

وأوضحت الشركة إن وحدة حلول العملاء في جوجل، والتي تخدم عملاء الإعلانات ذوي المستوى المتوسط، ستكون الفريق الأساسي للتطور في المستقبل.

 

كانت غوغل قد قالت في الأسبوع الماضي إنها ستسرح العديد من الموظفين في وحدات المساعد الصوتي، وفرق الأجهزة المسؤولة عن بيكسل ونيست وفيتبيت، فضلا عن فريق الواقع المعزز.

 

وفي يناير عام 2023، أعلنت ألفابت عن خطط إلغاء 12 ألف وظيفة أو ما يعادل ستة بالمئة من قوتها العاملة على مستوى العالم.

Elfagr.org
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