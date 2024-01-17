الاكتتاب في السندات الأوروبية يتجاوز تريليون يورو خلال أسبوعين

وصل إجمالي حجم الاكتتاب في السندات الأوروبية التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي إلى 1.04 تريليون يورو (1.13 تريليون دولار) بما يعادل 4.64 مرة من حجم الطرحات، في أكبر تدفق للأموال إلى سوق السندات في بداية أي عام على الإطلاق.

وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، كان طرح سندات الخزانة السيادية بقيادة السندات الإيطالية ذات الشريحتين بقيمة 15 مليار يورو الأشد جاذبية للمستثمرين، فيما باعت فرنسا سندات خضراء مدتها 30 عاما، ووصل حجم الاكتتاب في سندات الخزانة الأوروبية فقط إلى نحو 550 مليار يورو خلال الشهر الحالي.

وذكرت "بلومبرج" أن حجم الاكتتاب في السندات الأوروبية يعكس إقبالا قويا من جانب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جذابة قبل بدء البنوك المركزية الرئيسية في خفض أسعار الفائدة، حيث وصل إجمالي الاكتتاب إلى تريليون يورو خلال فترة زمنية تقل 10 أيام عن أقصر فترة تم فيها تسجيل هذا الرقم في السابق وكانت خلال 2021.