نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، وهو ما يفوق الهدف السنوي البالغ نحو 5 في المئة.

 

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، وأوردتها وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن إجمالي الناتج المحلي سجل رقما قياسيا بلغ 126.06 تريليون يوان (نحو 17.71 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023.

 

وذكرت الهيئة أنه الربع الرابع من العام الماضي، شهد توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

 

ووفقا للبيانات فقد ارتفع الناتج الصناعي الصيني ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي هام، بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، بينما سجل في شهر ديسمبر

نموا بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه و0.52 في المئة عن شهر نوفمبر.

 

وأشارت البيانات إلى انخفاض معدل البطالة في الصين إلى 5.2 بالمائة خلال عام 2023، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن عام 2022.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

عاجل| قرار جديد من البنوك يشعل أسعار الذهب و الدولار بالسوق السوداء

أهداف مباراة السعودية وعمان اليوم 16-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة قطر وطاجيكستان اليوم 17-01-2024 في كأس آسيا

أهداف مباراة الجزائر وأنغولا اليوم 15-01-2024 في كأس أمم إفريقيا

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة المغرب وتنزانيا يلا شوت بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا 2023

بث مباشر مشاهدة المغرب وتنزانيا اليوم 17-1-2024 يلا شوت بكأس أمم إفريقيا 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت اليوم | كأس أمم إفريقيا 2023