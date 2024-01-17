نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في 2023

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، وهو ما يفوق الهدف السنوي البالغ نحو 5 في المئة.

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، وأوردتها وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن إجمالي الناتج المحلي سجل رقما قياسيا بلغ 126.06 تريليون يوان (نحو 17.71 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023.

وذكرت الهيئة أنه الربع الرابع من العام الماضي، شهد توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع الناتج الصناعي الصيني ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي هام، بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، بينما سجل في شهر ديسمبر

نموا بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه و0.52 في المئة عن شهر نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى انخفاض معدل البطالة في الصين إلى 5.2 بالمائة خلال عام 2023، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن عام 2022.