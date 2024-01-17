يواجه مساء اليوم الأربعاء الموافق 17يناير 2024، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره غينيا، في خوض مواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا لليد، في تمام الساعة الثامنة مساء، في افتتاح البطولة.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد

وتقام مساء اليوم الاربعاء مباراة مصر ضد غينيا، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات افتتاح أمم إفريقيا لكرة اليد، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

*ويواجه منتخب مصر مباراة ضد غينيا في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة - OnTime Sports - الأربعاء 17 يناير 2024

*مصر ضد الكونغو برازافيل - الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة - On Time Sports - الجمعة 19 يناير 2024.

*مصر ضد الكاميرون - الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة - On Time Sports - الأحد 21 يناير 2024.

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد في البطولة وهو ضمن المجموعة الثانية برفقة كلا من كونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

وتستضيف مباريات البطولة على أرضية صالة استاد القاهرة، وتلعب المجموعة الأولى والثانية في الصالة الكبرى، بينما تقام في الصالة الثانية منافسات المجموعة الثالثة والرابعة.

وتنطلق صافرة حكم مباراة مصر ضد غينيا عقب حفل الافتتاح مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وتذاع مواجهة مصر ضد غينيا عبر بث مباشر تنقلها مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد من خلال قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمواجهات البطولة.