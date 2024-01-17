مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان: الجيش الأردني أرسل 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

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الأوضاع في غزة
الأوضاع في غزة

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، إنه بالتنسيق بين الهيئة الأردنية الهاشمية، والجيش الأردني تم إرسال 20 شاحنة إلى قطاع غزة برا وهذه الشاحنات محملة بمواد غذائية وطبية للتخفيف من المآسي الحالية بالقطاع.

وأضافت خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يأتي بحرص ملكي ليكون هناك استدامة لإرسال المساعدات برا وجوا إلى القطاع وإلى الضفة الغربية، ومسبقا كان هناك تعاون بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي ومن خلالها أصبح هناك مساعدات ترسل إلى غزة برا وذلك من أجل محاولة إيجاد منافذ لمساعدة أهالي القطاع في ظل هذه الأزمة الكبيرة.

وتابعت أن أهل القطاع بحاجة إلى مواد أساسية من المستلزمات الحية في ظل وجود فصل الشتاء، وهذا ما يحرص عليه الأردن خلال الفترات الماضية والتي تركز هذه الفترة إلى إرسال مستلزمات الشتاء في ظل هذه المعاناة.

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