مصر تشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات واللجنة العربية الدائمة

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع الدورة الثانية والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، المنعقدة يومي 15 و16 يناير، يعقبها اجتماع الدورة الثالثة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدورة السابعة والعشرين للمجلس، يومي 17 و18 يناير في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.



وتناقش الاجتماعات عددًا من المواضيع، أبرزها اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة، مثل فريق العمل العربي لشؤون الإنترنت، وفريق العمل العربي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي، وفريق العمل العربي لشؤون التقييس، ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إلى جانب موضوعات الأمن السيبراني، مثل المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني وفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات.



وعلاوة على ذلك، تسلط الاجتماعات الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، ومؤسسة سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى. كما يتم مناقشة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية، والمنتدى إقليمي للمحتوى الرقمي العربي.

وخلال الاجتماعات، تم الموافقة على المقترح الذي قدمه فريق وزارة الاتصالات بشأن تنظيم جلسات تعريفية للخبراء عبر الإنترنت حول الميتافيرس وتعزيز العمل على المواضيع ذات الصلة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية، الأمر الذي يؤكد حرص مصر على المشاركة والتعاون في رسم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

