موانئ البحر الأحمر تتداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة، 63 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1318 راكبا بموانئها.

ذكرت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 35 ألف طن بضائع، 589 شاحنة، 48 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 371 شاحنة، 15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (GETUS TIGER) وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم، والسفينتين (الحرية 1) و(دليلة)، بينما تغادره العبارة (أمل).. كما تم تداول 2000 طن بضائع و283 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفن (كوين نفرتيتي، بريدج، آور، آيلة).

Elfagr.org
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