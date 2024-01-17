الآن بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان والصين يلا شوت اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان والصين يلا شوت

مواجهة آسيوية بين lebanon VS china اليوم، مشاهدة مباراة لبنان والصين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، وفي مواجهة صعبة ومهمة، يواجه منتخب لبنان نظيره الصيني في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة لكل من المنتخبين لتحقيق الفوز وتحسين وضعهما في المجموعة، خاصةً بعد نتائج الجولة الأولى التي شهدت هزيمة لبنان أمام المنتخب القطري.

بث مباشر مباراة لبنان والصين في كأس آسيا 2023

يقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر مباراة لبنان والصين في كأس أمم آسيا 2023، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية، حيث ستقام المباراة اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

منتخب لبنان يُدرك أهمية هذا اللقاء ويدخله بطموحات جديدة، حيث يسعى لتحقيق الفوز وإظهار أداء قوي يؤهله للمراحل القادمة من البطولة. يدرك الفريق أن عليه تجاوز الصعوبات التي واجهها في مباراة الافتتاح، والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الحاسم.

من الناحية الفنية، يتوجب على لبنان استغلال نقاط القوة في تشكيلته، والتي قد تكون في خبرات بعض اللاعبين وقدراتهم الفنية. على الرغم من الخسارة الأولى، يتعين على الفريق اللبناني التحفيز وتحسين الأداء في الجوانب التكتيكية والهجومية والدفاعية.

من جهة أخرى، يدخل المنتخب الصيني اللقاء بعد تحقيق الفوز في مباراته الأولى، وهو ما يمنحه ثقة إضافية. يسعى الفريق الصيني للاستفادة من هذا الأداء الإيجابي وضمان تحقيق نتيجة إيجابية أخرى تعزز فرصه في التأهل.

يعتمد الأداء الجماعي والتنسيق بين لاعبي المنتخبين على تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الحاسم. يجب على المدربين توجيه اللاعبين بشكل جيد واستغلال نقاط الضعف في تشكيل الفرق المنافسة.

موعد مباراة لبنان ضد الصين في كأس آسيا

ستشهد المباراة بين منتخب لبنان والصين في كأس آسيا لكرة القدم 2024 إقبالًا كبيرًا من المشجعين، حيث يترقب الملايين من عشاق المنتخب اللبناني هذا الاختبار الهام أمام منافس قوي مثل الصين. يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، ستنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة لبنان والصين بث مباشر يلا شوت

يعتبر هذا اللقاء تحديًا كبيرًا للمنتخب اللبناني، وسيكون فرصة للاختبار والتأكد من جاهزيته أمام منافس ذو قوة فنية وبدنية. منتخب لبنان يسعى لتحقيق أداء جيد وإظهار مستوى تنافسي يساعده في تحقيق نتيجة إيجابية. توقيت المباراة يجعلها متاحة لعدد كبير من المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة لبنان اليوم ضد الصين في كأس آسيا 2023

تملك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" وقنوات "الدوري والكأس" حقوق البث الحصريّ لبطولة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تملك قناة الرابعة العراقية حقوق البث في العراق وشبكة "SSC SPORTS" حقوق البث في السّعودية وشبكة "أبو ظبي الرياضية" في الإمارات، وتلتزم القنوات المذكورة ببث مباريات البطولة في النطاق الجغرافيّ المذكور، بينما تبث قنوات "BEIN SPORTS" بشكل موسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORTS HD 1 على عرب سات 12380 أفقي 27500 2/3 BEIN ASIAN CUP 1 على نايلسات 12188 أفقي 27500 2/3 AlRabiaa Sport على نايلسات 10892 أفقي 27500 2/3 Al KASS EXTRA One HD على نايلسات 11642 أفقي 27500 2/3 Abu Dhabi Sports Asia 1 على نايلسات 12091 أفقي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة لبنان والصين أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

ترتيب المجموعة الأولى هكذا بعد نهاية الجولة الأولى:

قطر في الصدارة برصيد ثلاث نقاط.

الصين في المركز الثاني بنقطة واحدة.

طاجيكستان في المركز الثالث بنقطة.

لبنان في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.

تشكيل منتخب لبنان المتوقع أمام الصين

حارس المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: حسين زين - قاسم الزين - نصار نصار - روبرت مالكي.

خط الوسط: محمد علي - سوني سعد - باسل جرادي - محمد حيدر - علي طنيش.

خط الهجوم: هلال الحلوة.

تشكيل منتخب الصين المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: يان جونلينج.

خط الدفاع: زو يوشن - تياس برونينغ - زهانغ لينبينغ.

خط الوسط: يانغ ليو - وانغ شانغيوان - ويجين داي - ليو بين بين - وانغ كيومينغ.

خط الهجوم: وو لي - لونغ تان.

مشاهدة مباراة لبنان ضد الصين في كأس أسيا

يدخل المنتخب اللبناني الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس آسيا 2023 وهو يحمل آمالًا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الصيني، حيث يعتبر الفوز ضروريًا للحفاظ على أمال التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية، يجد الفريق نفسه في وضع صعب يتطلب رد فعل إيجابي.

تعتبر المباراة أمام الصين فرصة ذهبية للمنتخب اللبناني لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول في البطولة. يظهر المنتخب الصيني، الذي بدأ البطولة بتعادل مفاجئ أمام طاجيكستان، مهددًا ويبدو أن لديه ثغرات يمكن الاستفادة منها. وبالنظر إلى الأداء الذي قدمه المنتخب اللبناني في الجولة الأولى، يمتلك جميع المقومات لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز.

رغم تفوق المنتخب الصيني في المواجهات السابقة بين الفريقين، إلا أن ذلك لا يقلل من إمكانية المنتخب اللبناني في تحقيق الانتصار، خاصةً على أرضه وبين جماهيره. يعتبر ملعب الثمامة مكانًا مناسبًا للتألق وتحقيق الفوز المنشود، وقد قدم المنتخب اللبناني في الماضي أداءً قويًا في مواجهاته على الأرض الوطنية.

التفاؤل يسود صفوف المنتخب اللبناني، ويعول الجميع على اللاعبين لتقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير. تحقيق الفوز في هذه المباراة سيكون ذا أهمية خاصة، حيث سيمنح الفريق دفعة نفسية قوية ويفتح أفقًا أوسع أمامه في السعي نحو التأهل في المراحل المتقدمة من البطولة.

بهذا السياق، يظهر المدرب حسن معتوق وفريقه مستعدين لتحقيق الفوز، ويعتبرون المواجهة مع الصين فرصة لا تعوض لاستعادة الثقة والمضي قدمًا في المشوار البطولي. يتطلع الجميع إلى مشاهدة مواجهة مثيرة ومثمرة للمنتخب اللبناني في كأس آسيا 2023.