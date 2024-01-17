سلطنة عمان تدشن صندوق المستقبل بقيمة 2 مليار ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر

دشن جهاز الاستثمار العماني اليوم الأربعاء (صندوق عمان المستقبل) برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني، بهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز نمو الاقتصاد العماني.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإنه سيتم ضخ رأس المال في الصندوق على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، ويوزع إلى 90 بالمائة للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 

ويقدم الصندوق خدماته، لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.

 

وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إن الصندوق سيسهم في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عمان، موضحا أن الصندوق سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال).

 

وأشار إلى أن الصندوق يستطيع تمويل المشروعات حتى 100 مليون ريال عماني لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40 بالمائة في الشراكة من رأس المال.

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