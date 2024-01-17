استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة على أساس سنوي بنسبة 21.4 في المئة لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأظهرت إحصائيات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أن استثمارات البنوك الإماراتية زادت على أساس شهري بنسبة 3.2% مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.

ووفقا للبيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد استحوذت السندات على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي. بينما بلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم لنفس الفترة، ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم، وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم.