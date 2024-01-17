إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتين ببني سويف

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حملات إزالة ببني
حملات إزالة ببني سويف

أسفرت حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة  هاني الجويلي،عن رفع القمامة والمخلفات بشارع أحمد عرابي والبشري والمؤسسة ومصرف إسلام وعبد السلام عارف وميدان الزراعيين وكورنيش النيل وطريق السادات وطريق الفيوم القديم وشارع الحميات وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي.

 

 كما تم قص وتهذيب أفرع الأشجار والنخيل داخل وخارج معسكر الشباب بقرية بني سليمان، في حين تم  إزالة 32حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقريتي باها والسعادنة.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة الأستاذ حمادة راضي،متابعة انتظام أعمال النظافة والتجميل بدائرة المركز، وكذا الموقف الخدمي لمرافق مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي بقرى المركز، وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، علاوة على الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين حيال أي أعطال طارئة.


جاء ذلك خلال  متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

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