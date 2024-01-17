أبو الغيط يؤكد الرفض القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني لأربيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، على الرفض القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء 15 يناير.


وقال أبو الغيط، في كلمة أمـــام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية، إن قرارات الجامعة العربية ومواقفها واضحةٌ وقاطعة في إدانتها لانتهاك سيادة العراق في وقائع سابقة، ونؤكد على أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل. 


كما أكد على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أية إجراءات تتخذها حفاظًا على سيادة البلد وأمنه. 


وأشار إلى أن الساحة العراقية لا يجب أبدًا أن تصير مجالًا لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية، وإننا نحذر من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يُعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد. 

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