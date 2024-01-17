يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وطاجيكستان اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وطاجيكستان يلا شوت

منافسة صاحب الأرض بين Tajikistan - Qatar اليوم، مشاهدة مباراة قطر وطاجيكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويتوجه منتخب قطر إلى مواجهة قوية في بطولة كأس آسيا 2023 على أرضه وأمام جماهيره، حيث يستضيف منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات. يسعى منتخب قطر إلى تحقيق فوز جديد يعزز آماله في التأهل ويزيد من فارق الأهداف.

بدأ منتخب قطر مشواره في البطولة بفوز ساحق على المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، حيث تألق أكرم عفيف بتسجيل هدفين في الدقيقتين 45 و90، وأضاف المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 56. يدخل المنتخب القطري المباراة القادمة بثقة عالية وإصرار على مواصلة تقديم أداء متميز.

من ناحية أخرى، يدخل منتخب طاجيكستان المباراة بعد تعادله المفاجئ أمام الصين في الجولة الأولى. يعتبر هذا التعادل إنجازًا تاريخيًا لطاجيكستان، ويتطلع الفريق لتحقيق إنجاز آخر بالتأهل إلى دور الستة عشر.

متى موعد مباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 هو يوم الأربعاء 17 يناير 2024، على استاد البيت.

مشاهدة مباراة قطر وطاجيكستان بث مباشر يلا شوت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد طاجيكستان اليوم في أمم آسيا 2023؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تستمر في حمل راية البث الحصري لمباريات كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

للمشتركين الذين يتوفرون على اشتراك في خدمة بي إن سبورتس، ستكون جميع مباريات منتخب قطر في البطولة، بما في ذلك المواجهة المرتقبة مع منتخب طاجيكستان، متاحة لهم عبر قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

في المملكة العربية السعودية، سيتمكن المشاهدون من متابعة الأحداث عبر قنوات SSC المشفرة، فيما ستتاح فرصة المشاهدة في الإمارات عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، فستقوم القناة الرابعة العراقية بمهمة البث داخل البلاد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وطاجيكستان اليوم:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وطاجيكستان اليوم عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب طاجيكستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

تشكيلة مباراة قطر وطاجيكستان

أولًا: تشكيل منتخب قطر

حارس المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بيدور كوريا - المهدي علي - لوكاس مينديز

خط الوسط: يوسف عبد الرزاق - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - عبد العزيز حاتم - محمد البياتي

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي

ثانيًا: تشكيل منتخب طاجيكستان

حارس المرمى: رستم يتيموف

خط الدفاع: أكثم نازاروف - زوير غورابايف - وحدت حنونوف - مانوشير سافاروف

خط الوسط الدفاعي: بارفيذكون عمربوييف - أليشير شوكوروف

خط الوسط الهجونمي: بانشانبي أحساني - أليشير شوكوروف - أمادوني كمالوف

قلب الهجوم: روستام سويروف

بطاقة مباراة قطر وطاجيكستان

التاريخ الأربعاء 17 يناير 2024 موعد المباراة 17:30 السعودية وقطر، 16:30 مصر الملعب استاد البيت القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق حسن العيدروس

مشاهدة مباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 بث مباشر

منتخب قطر انطلق بقوة في مباراته الافتتاحية في بطولة كأس آسيا، حيث حقق انتصارًا ساحقًا على المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف دون رد. كانت مباراة قوية شهدت تألق اللاعب أكرم عفيف الذي سجل هدفين في الدقيقتين 45 و90، بينما أضاف المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 56.

هذا الانتصار الباهر يجعلنا نتطلع بشغف إلى المواجهة القادمة لقطر أمام منتخب طاجيكستان. يعزز أداء منتخب طاجيكستان أيضًا بعد أداء قوي أظهره في الجولة الأولى من البطولة، حيث تعادل بشكل مفاجئ مع الصين في نتيجة سلبية. يعد هذا التعادل إنجازًا تاريخيًا بالنظر إلى الفارق في الإمكانيات والخبرات بين المنتخبين.

مع تطلع طاجيكستان لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الستة عشر في كأس آسيا، يظهر اللقاء المقبل أمام قطر كفرصة هامة. قد تكون طاجيكستان قادرة على صناعة المزيد من المفاجآت وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب القطري، حتى وإن كانت التحديات كبيرة.

بث مباشر بالفيديو مباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا

منتخب قطر يستعد للتحدي الثاني في بطولة كأس آسيا أمام منتخب طاجيكستان، حيث يتطلع لتحقيق الفوز الثاني وتأمين مركز متقدم في المجموعة الأولى. بعد أداء رائع في المباراة الافتتاحية حيث فاز على منتخب لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، يسعى العنابي لاستمرارية نجاحاته في مواجهة طاجيكستان.

منتخب قطر يعتبر من الفرق المرشحة بقوة للتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة، ويستند إلى تألق لاعبيه وإمكانياتهم الفنية. تأثرت المباراة الماضية بدعم الجماهير القطرية وميزة اللعب على أرضهم، وهو ما يعتبر أحد العوامل المهمة في تحقيق الفريق للنتائج الإيجابية.

من جهة أخرى، يدخل منتخب طاجيكستان المباراة برغبة في تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الصين. يعلم الفريق أن التحدي كبير أمام منتخب قطر، ولكنه يسعى إلى الظهور بشكل جيد وإمكانية المفاجأة.

في الوقت نفسه، تحظى مباراة لبنان والصين بانتباه كبير، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وضمان النقاط الثلاث في سباق التأهل. يتوقع أن تكون المباراتان مثيرتين ومليئتين بالتشويق، حيث ينتظر عشاق كرة القدم لحظات حماس وإثارة على أرض الملعب.